Скандал в харьковском вузе: майор унизил курсанта из-за акции в поддержку пленных

Фото: из открытых источников

Майора из Военного института танковых войск НТУ "ХПИ" обвинили в унижении вышедшего на акцию в поддержку военнопленных курсанта и призвал вернуть из российской неволи его отца. В вузе отреагировали на инцидент

Об этом пишет hromadske, передает RegioNews.

Пользователь Х, который представился офицером Иваном Галенко, рассказал, что к нему обратились курсанты военного института.

По его словам, майор Сергей Черевко в чате перед сотней людей унижал курсанта, который вышел на акцию в поддержку военнопленных, поскольку его отец, военный 92-й отдельной штурмовой бригады, попал в плен на Курщине.

Он добавил скриншот, на котором контакт, подписанный как Сергей Черевко, переслал фото с курсантом в форме с шевроном института, который держал табличку "Курск. Верните моего папу домой", и написал: "Бл*дь. Что за х*йня?".

Кроме того, курсанты жалуются на угрозы и совковое управление со стороны Черевка, говорит Галенко. Он призвал институт освободить и отстранить майора от управления курсантами.

В институте журналистам издания подтвердили, что Черевко проходит службу в вузе и заверили, что начальник института уже назначил служебную проверку по факту, о котором рассказал Галенко.

Напомним, в апреле в Хмельницком нашли тело 20-летнего курсанта с признаками огнестрельного ранения. Первокурсник учился в Национальной академии государственной пограничной службы имени Богдана Хмельницкого.

Уже через несколько дней в Черновицкой области обнаружили мертвым с признаками огнестрельного ранения 19-летнего курсанта. Он тоже учился в академии.