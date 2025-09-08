10:22  08 сентября
В Киеве из-за долга мужчина нанес знакомому многочисленные ножевые ранения
08:16  08 сентября
В Кривом Роге 16-летнего парня осудили на 10 лет за убийство бабушки
07:15  08 сентября
В Киеве Audi выехала на встречную и столкнулась с Nissan: двое погибших
08 сентября 2025, 09:24

Скандал в харьковском вузе: майор унизил курсанта из-за акции в поддержку пленных

08 сентября 2025, 09:24
Фото: из открытых источников
Майора из Военного института танковых войск НТУ "ХПИ" обвинили в унижении вышедшего на акцию в поддержку военнопленных курсанта и призвал вернуть из российской неволи его отца. В вузе отреагировали на инцидент

Об этом пишет hromadske, передает RegioNews.

Пользователь Х, который представился офицером Иваном Галенко, рассказал, что к нему обратились курсанты военного института.

По его словам, майор Сергей Черевко в чате перед сотней людей унижал курсанта, который вышел на акцию в поддержку военнопленных, поскольку его отец, военный 92-й отдельной штурмовой бригады, попал в плен на Курщине.

Он добавил скриншот, на котором контакт, подписанный как Сергей Черевко, переслал фото с курсантом в форме с шевроном института, который держал табличку "Курск. Верните моего папу домой", и написал: "Бл*дь. Что за х*йня?".

Кроме того, курсанты жалуются на угрозы и совковое управление со стороны Черевка, говорит Галенко. Он призвал институт освободить и отстранить майора от управления курсантами.

В институте журналистам издания подтвердили, что Черевко проходит службу в вузе и заверили, что начальник института уже назначил служебную проверку по факту, о котором рассказал Галенко.

Напомним, в апреле в Хмельницком нашли тело 20-летнего курсанта с признаками огнестрельного ранения. Первокурсник учился в Национальной академии государственной пограничной службы имени Богдана Хмельницкого.

Уже через несколько дней в Черновицкой области обнаружили мертвым с признаками огнестрельного ранения 19-летнего курсанта. Он тоже учился в академии.

05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
