В Хмельницком с огнестрельным ранением обнаружили тело курсанта Национальной академии ГПСУ

иллюстративное фото: Нацполиция

В четверг, 17 апреля, в Хмельницком нашли тело 20-летнего курсанта с признаками огнестрельного ранения. Первокурсник учился в Национальной академии государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого

Об этом Общественному рассказали в пресс-службе ГПСУ, передает RegioNews.

Тело погибшего обнаружили около 10:00. Известно, что курсант находился в посуточном наряде. На месте трагедии вызвали медиков и правоохранителей.

По имеющимся данным, военнослужащий был родом из Черниговщины. Два года тому назад его призвали на контрактную службу. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее во Львовском ТЦ мужчина устроил стрельбу из-за замечаний охранника.