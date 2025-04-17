В Хмельницком с огнестрельным ранением обнаружили тело курсанта Национальной академии ГПСУ
В четверг, 17 апреля, в Хмельницком нашли тело 20-летнего курсанта с признаками огнестрельного ранения. Первокурсник учился в Национальной академии государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого
Об этом Общественному рассказали в пресс-службе ГПСУ, передает RegioNews.
Тело погибшего обнаружили около 10:00. Известно, что курсант находился в посуточном наряде. На месте трагедии вызвали медиков и правоохранителей.
По имеющимся данным, военнослужащий был родом из Черниговщины. Два года тому назад его призвали на контрактную службу. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее во Львовском ТЦ мужчина устроил стрельбу из-за замечаний охранника.
Трагедия на Полтавщине: кирпичная стена обрушилась и убила мужчинуВсе новости »
17 апреля 2025, 05:19В Черновцах из колодца достали тело мужчины
17 апреля 2025, 03:42Части тела разлетелись по квартире: в Кривом Роге военный погиб в постели из-за боеприпаса
16 апреля 2025, 21:53
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
В Ровно разоблачили мужчину, который торговал сигаретами без акциза
17 апреля 2025, 14:25В Одесской области в медцентре психического здоровья продавали справки для уклонистов
17 апреля 2025, 14:15В Тернопольской области мужчина погиб под грузовиком во время ремонта
17 апреля 2025, 14:05В Харьковской области разоблачили учительницу, которая работала на россиян
17 апреля 2025, 13:55Оккупанты на ВОТ начали волну принудительной замены документов на российские, – ЦНС
17 апреля 2025, 13:41В Одессе делец продал "должность" за $3000 для уклонения от службы
17 апреля 2025, 13:20Во Львовской области трехлетний мальчик упал с трактора и попал под колесо
17 апреля 2025, 12:45Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: погибли 2 гражданских, ранены 5 горожан
17 апреля 2025, 12:30В Тернопольской области произошел пожар в лицее
17 апреля 2025, 12:17
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля