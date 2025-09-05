13:00  05 сентября
05 сентября 2025, 12:57

В Харькове водитель отказался обслуживать пассажирку на украинском языке – его оштрафуют

05 сентября 2025, 12:57
Иллюстративное фото: из открытых источников
Водителя такси, отказавшегося обслуживать пассажирку на государственном языке в Харькове, привлекут к ответственности

Об этом сообщила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская, передает RegioNews.

"Я приняла решение о начале мер государственного контроля. Также будет подготовлено обращение в Нацполицию и СБУ", – заявила она.

По словам Ивановской, инцидент, получивший огласку в соцсетях, сопровождался не только отказом перейти на украинский язык, но и требованием пассажирки выключить русскую музыку. В ответ водитель начал оглашать тезисы, похожие на российскую пропаганду, в частности – о "притеснениях прав русскоязычных".

Отмечается, что водитель не выполнил требования статьи 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", обязывающей предоставлять услуги в сфере транспорта на украинском языке.

За такое нарушение предусмотрен штраф от 3400 до 5100 грн.

Уполномоченная обратилась в таксопарки с просьбой тщательно проверять знания украинского языка у водителей и оперативно реагировать на жалобы пассажиров.

Напомним, по итогам первого полугодия 2025 года было зафиксировано 524 нарушения языкового законодательства. Были составлены 388 протоколов об административных правонарушениях и вынесены 136 предупреждений субъектам предпринимательской деятельности.

Читайте также: Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"

Харьков украинский язык штраф такси пассажир Омбудсмен Елена Ивановская
