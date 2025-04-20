На Буковине нашли мертвым еще одного курсанта Национальной академии ГПСУ

иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 19 апреля, в Черновицкой области нашли мертвым с признаками огнестрельного ранения 19-летнего курсанта. Он учился в Национальной академии Госпогранслужбы имени Богдана Хмельницкого

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко рассказала журналистам, что около 18:20 19-летний курсант военного вуза из Хмельнитчины, который нес службу на участке ответственности Черновицкого пограничного отряда, выстрелил себе в голову из вверенного ему оружия.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа вместе с криминалистами, проводится осмотр места происшествия. После завершения первоочередных мер будет решаться вопрос о регистрации уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием самоубийство", — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 17 апреля, в Хмельницком нашли тело 20-летнего курсанта с признаками огнестрельного ранения.

Полиция выясняет обстоятельства самоубийства военнослужащего родом из Черниговщины.