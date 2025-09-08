08:16  08 вересня
У Кривому Розі 16-річного хлопця засудили на 10 років за вбивство бабусі
У Києві Audi виїхала на зустрічну і зіткнулася з Nissan: двоє загиблих
На Одещині 22-річна водійка скоїла ДТП, в якій загинуло двоє дітей
08 вересня 2025, 09:24

Скандал у харківському виші: майор принизив курсанта через акцію на підтримку полонених

08 вересня 2025, 09:24
Фото: з відкритих джерел
Майора з Військового інституту танкових військ НТУ "ХПІ" звинуватили у приниженні курсанта, що вийшов на акцію на підтримку військовополонених і закликав повернути з російської неволі його батька. У виші відреагували на інцидент

Про це пише hromadske, передає RegioNews.

Користувач Х, який представляється офіцером Іваном Галенком, розповів, що до нього звернулися курсанти військового інституту.

За його словами, майор Сергій Черевко у чаті перед сотнею людей принижував курсанта, який вийшов на акцію на підтримку військовополонених, оскільки його батько, військовий 92 окремої штурмової бригади, потрапив у полон на Курщині.

Він додав скриншот, на якому контакт, підписаний як Сергій Черевко, переслав фото з курсантом у формі з шевроном інституту, що тримав табличку "Курськ. Поверніть мого тата додому", і написав: "Бл*дь. Що за х*йня?".

Крім того, курсанти жаліються на погрози та "совкове" управління з боку Черевка, каже Галенко. Він закликав інститут звільнити та відсторонити майора від управління курсантами.

В інституті журналістам видання підтвердили, що Черевко проходить службу у виші, та запевнили, що начальник інституту вже призначив службову перевірку за фактом, про який розповів Галенко.

Нагадаємо, у квітні в Хмельницькому знайшли тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення. Першокурсник навчався у Національній академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Уже через декілька днів у Чернівецькій області знайшли мертвим з ознаками вогнепального поранення 19-річного курсанта. Він також навчався в академії.

