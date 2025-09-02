19:42  02 вересня
На Одещині на кордоні з Молдовою прикордонники застрелили втікача
19:29  02 вересня
Київщину атакують ворожі дрони, в регіоні працює ППО
16:09  02 вересня
Синоптик розповіла, де завтра буде понад +30 градусів
02 вересня 2025, 22:35

На Хакрівщині 27-річного чоловіка вбили ніжкою від столу

02 вересня 2025, 22:35
Фото: Нацполіція
У Харківській області сварка закінчилась вбивством. Тепер причетному загрожує ув'язнення

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

1 вересня правоохоронці отримали повідомлення про вбивство у квартирі в Малинівській громаді. Поліція затримала підозрюваного. Ним виявився 28-річний місцевий житель.

"Попередньо встановлено, що до нього прийшов у гості 27-річний знайомий. Під час спільного розпивання алкоголю між чоловіками виник конфлікт. Господар завдав гостю численні удари по голові ніжкою від стола. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці", - повідомили в поліції.

Зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині чоловік убив знайомого ножем — швидку викликав уже після смерті.

