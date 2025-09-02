Фото: Нацполіція

У Харківській області сварка закінчилась вбивством. Тепер причетному загрожує ув'язнення

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

1 вересня правоохоронці отримали повідомлення про вбивство у квартирі в Малинівській громаді. Поліція затримала підозрюваного. Ним виявився 28-річний місцевий житель.

"Попередньо встановлено, що до нього прийшов у гості 27-річний знайомий. Під час спільного розпивання алкоголю між чоловіками виник конфлікт. Господар завдав гостю численні удари по голові ніжкою від стола. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці", - повідомили в поліції.

Зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

