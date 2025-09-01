На Днепропетровщине мужчина убил знакомого - сбросил тело в колодец, а авто сжег
В Синельниковском районе произошел инцидент со смертельным исходом
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
Мужчина погиб во время конфликта со своим знакомым, а подозреваемый пытался скрыть преступление. Тело пострадавшего было найдено в заброшенном колодце, а его автомобиль – сожженным в поле за пределами села.
По информации полиции, 26 августа 2025 года во время мониторинга социальных сетей правоохранители получили сообщение об исчезновении местного жителя. Мужчина уехал из дома на собственном автомобиле и не вернулся. Немедленно были начаты поисковые мероприятия.
В тот же день работники Межевского отделения полиции обнаружили в поле сожженный автомобиль пропавшего. Во время дальнейших поисков неподалеку, в заброшенном колодце, нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, конфликт произошел во время совместного застолья, во время которого один из мужчин нанес другому смертельные телесные повреждения.
29 августа подозреваемому сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается, полиция проверяет все происшествия.
