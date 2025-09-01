Фото: Национальная полиция Украины

Мужчина погиб во время конфликта со своим знакомым, а подозреваемый пытался скрыть преступление. Тело пострадавшего было найдено в заброшенном колодце, а его автомобиль – сожженным в поле за пределами села.

По информации полиции, 26 августа 2025 года во время мониторинга социальных сетей правоохранители получили сообщение об исчезновении местного жителя. Мужчина уехал из дома на собственном автомобиле и не вернулся. Немедленно были начаты поисковые мероприятия.

Тело мужчины нашли в заброшенном колодце

В тот же день работники Межевского отделения полиции обнаружили в поле сожженный автомобиль пропавшего. Во время дальнейших поисков неподалеку, в заброшенном колодце, нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, конфликт произошел во время совместного застолья, во время которого один из мужчин нанес другому смертельные телесные повреждения.

Полиция расследует обстоятельства преступления

29 августа подозреваемому сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается, полиция проверяет все происшествия.

