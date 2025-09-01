14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
13:34  01 сентября
На Житомирщине разоблачили группу, которая требовала деньги у TikTok-блоггеров
09:57  01 сентября
В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс
01 сентября 2025, 15:27

На Днепропетровщине мужчина убил знакомого - сбросил тело в колодец, а авто сжег

01 сентября 2025, 15:27
Фото: Национальная полиция Украины
В Синельниковском районе произошел инцидент со смертельным исходом

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Мужчина погиб во время конфликта со своим знакомым, а подозреваемый пытался скрыть преступление. Тело пострадавшего было найдено в заброшенном колодце, а его автомобиль – сожженным в поле за пределами села.

По информации полиции, 26 августа 2025 года во время мониторинга социальных сетей правоохранители получили сообщение об исчезновении местного жителя. Мужчина уехал из дома на собственном автомобиле и не вернулся. Немедленно были начаты поисковые мероприятия.

Тело мужчины нашли в заброшенном колодце

В тот же день работники Межевского отделения полиции обнаружили в поле сожженный автомобиль пропавшего. Во время дальнейших поисков неподалеку, в заброшенном колодце, нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, конфликт произошел во время совместного застолья, во время которого один из мужчин нанес другому смертельные телесные повреждения.

Полиция расследует обстоятельства преступления

29 августа подозреваемому сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается, полиция проверяет все происшествия.

Ранее сообщалось, в Ровенской области конфликт между отцом и сыном закончился смертью. 38-летний мужчина во время ссоры ранил ножом своего 67-летнего отца, скончавшегося в больнице через три дня.

