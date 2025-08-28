Харьковщина ищет работников: ТОП-10 вакансий с высокой зарплатой

Иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на 28 августа Харьковщина предлагает более 3300 вакансий для ищущих работу! Среди самых престижных и лучше оплачиваемых – должности с зарплатами до 120 тысяч гривен

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

По состоянию на 28 августа 2025 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области доступно 3337 вакансий.

Среди наиболее оплачиваемых позиций:

Радиотелефонист – 120 000 грн Начальник финансового отдела – 55 000 грн Главный электромеханик – 39 700 грн Печатник-тиснитель – 30 000 грн Механик по ремонту транспорта – 29 900 грн Специалист – 26 000 грн Моторист транспортировочных механизмов – 25 000 грн Оперуполномоченный – 21 100 грн Работник по уходу за животными – 20 000 грн Переводчик – 19 400 грн

Ознакомиться с полным перечнем вакансий в Харькове и Харьковской области можно по ссылке.

По вопросам трудоустройства обращайтесь на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 по номеру: 0800 600 498.

Более подробную информацию о работе и контактах филиалов Харьковского областного центра занятости и их структурных подразделений ищите по ссылке.

Напомним, в Харьковской области продолжается системная работа по детенизации занятости и защите прав лиц с инвалидностью на труд. За первое полугодие 2025 года в регионе официально трудоустроено более 6 тысяч человек.