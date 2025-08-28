14:15  28 августа
В Кропивницком простились с погибшим пилотом МиГ-29 Сергеем Бондарем
10:26  28 августа
В Кировоградской области в ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок
11:57  28 августа
В Киевской области 45-летний мужчина избил до смерти собственную мать
28 августа 2025, 15:09

Харьковщина ищет работников: ТОП-10 вакансий с высокой зарплатой

28 августа 2025, 15:09
Иллюстративное фото: из открытых источников
По состоянию на 28 августа Харьковщина предлагает более 3300 вакансий для ищущих работу! Среди самых престижных и лучше оплачиваемых – должности с зарплатами до 120 тысяч гривен

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

По состоянию на 28 августа 2025 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области доступно 3337 вакансий.

Среди наиболее оплачиваемых позиций:

  1. Радиотелефонист – 120 000 грн
  2. Начальник финансового отдела – 55 000 грн
  3. Главный электромеханик – 39 700 грн
  4. Печатник-тиснитель – 30 000 грн
  5. Механик по ремонту транспорта – 29 900 грн
  6. Специалист – 26 000 грн
  7. Моторист транспортировочных механизмов – 25 000 грн
  8. Оперуполномоченный – 21 100 грн
  9. Работник по уходу за животными – 20 000 грн
  10. Переводчик – 19 400 грн

Ознакомиться с полным перечнем вакансий в Харькове и Харьковской области можно по ссылке.

По вопросам трудоустройства обращайтесь на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 по номеру: 0800 600 498.

Более подробную информацию о работе и контактах филиалов Харьковского областного центра занятости и их структурных подразделений ищите по ссылке.

Напомним, в Харьковской области продолжается системная работа по детенизации занятости и защите прав лиц с инвалидностью на труд. За первое полугодие 2025 года в регионе официально трудоустроено более 6 тысяч человек.

Харьков Харьковская ОВА работа вакансия зарплаты должность
