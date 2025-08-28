14:15  28 серпня
У Кропивницькому попрощалися із загиблим пілотом МіГ-29 Сергієм Бондарем
28 серпня
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
28 серпня
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
28 серпня 2025, 15:09

Харківщина шукає працівників: ТОП-10 вакансій із найвищою зарплатою

28 серпня 2025, 15:09
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Станом на 28 серпня Харківщина пропонує понад 3300 вакансій для тих, хто шукає роботу! Серед найпрестижніших і найкраще оплачуваних – посади з зарплатами до 120 тисяч гривень

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Станом на 28 серпня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині доступні 3337 вакансій.

Серед найбільш оплачуваних позицій:

  1. Радіотелефоніст – 120 000 грн
  2. Начальник фінансового відділу – 55 000 грн
  3. Головний електромеханік – 39 700 грн
  4. Друкар-тиснильник – 30 000 грн
  5. Механік із ремонту транспорту – 29 900 грн
  6. Фахівець – 26 000 грн
  7. Моторист транспортувальних механізмів – 25 000 грн
  8. Оперуповноважений – 21 100 грн
  9. Робітник з догляду за тваринами – 20 000 грн
  10. Перекладач – 19 400 грн

Ознайомитися з повним переліком вакансій по Харкову та Харківській області можна за посиланням.

Із питань працевлаштування звертайтеся на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 600 498.

Детальнішу інформацію про роботу та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їхніх структурних підрозділів шукайте за посиланням.

Нагадаємо, у Харківській області триває системна робота з детінізації зайнятості та захисту прав осіб з інвалідністю на працю. За перше півріччя 2025 року в регіоні офіційно працевлаштовано понад 6 тисяч осіб.

