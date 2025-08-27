00:30  28 августа
Показали трейлер британского фильма, в котором сыграла украинская актриса
23:40  27 августа
В Запорожье на Хортице случайно обнаружили уникальный артефат
22:45  27 августа
В Киеве дрон упал во дворе жилого дома
27 августа 2025, 23:20

Не отвечал на звонки три дня: в Харькове нашли пенсионера мертвым в квартире – кто за этим стоит

27 августа 2025, 23:20
Фото: Нацполиция
В Харькове 75-летнего мужчину обнаружили мертвым. Оказалось, что трагедия произошла несколько дней назад во время застолья

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Инцидент произошел в Салтовском районе города. 79-летний мужчина был найден в квартире мертвым. Известно, что потерпевший три дня не отвечал на звонки, что и вызвало беспокойство родных. Причастным оказался 48-летний харьковчанин.

Как выяснилось, 79-летний мужчина пригласил знакомого домой. Во время застолья между ними произошла ссора, переросшая в драку. Впоследствии мужчина нанес потерпевшему несколько ушибов кулаками и ногами пострадавшему, в результате которых тот получил травматический шок и множественные переломы.

Теперь следователи объявили фигуранту подозрение в совершении преступления по ч. 2 ст. 121 УК (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Одесской области судили мужчину, который до смерти избил знакомого. Событие произошло в конце мая в городе Южное.

