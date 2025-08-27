Фото: Нацполіція

У Харкові 75-річного чоловіка знайшли мертвим. Виявилось, що трагедія сталась кілька днів тому під час застілля

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Інцидент стався у Салтівському районі міста. 79-річного чоловіка знайшли у квартирі мертвим. Відомо, що потерпілий три дні не відповідав на дзвінки, що і викликало занепокоєння рідних. Причетним виявився 48-річний харків'янин.

Як з'ясувалось 79-річний чоловік запросив знайомого додому. Під час застілля між ними сталась сварка, яка переросла в бійку. Згодом чоловік завдав потерпілому декілька ударів кулаками та ногами потерпілому, внаслідок яких той отримав травматичний шок і множинні переломи.

Тепер слідчі оголосили фігуранту підозру в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 121 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Одещині судили чоловіка, який до смерті побив знайомого. Подія сталася наприкінці травня у місті Південне.