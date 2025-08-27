10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 23:20

Не відповідав на дзвінки три дні: у Харкові знайшли пенсіонера мертвим у квартирі - хто за цим стоїть

27 серпня 2025, 23:20
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Харкові 75-річного чоловіка знайшли мертвим. Виявилось, що трагедія сталась кілька днів тому під час застілля

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Інцидент стався у Салтівському районі міста. 79-річного чоловіка знайшли у квартирі мертвим. Відомо, що потерпілий три дні не відповідав на дзвінки, що і викликало занепокоєння рідних. Причетним виявився 48-річний харків'янин.

Як з'ясувалось 79-річний чоловік запросив знайомого додому. Під час застілля між ними сталась сварка, яка переросла в бійку. Згодом чоловік завдав потерпілому декілька ударів кулаками та ногами потерпілому, внаслідок яких той отримав травматичний шок і множинні переломи.

Тепер слідчі оголосили фігуранту підозру в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 121 ККУ (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Одещині судили чоловіка, який до смерті побив знайомого. Подія сталася наприкінці травня у місті Південне.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство Харків
У США вбили 23-річну українку
26 серпня 2025, 18:48
Катували та шантажували в'язнів: у Харкові затримали керівника колонії та його співробітників
26 серпня 2025, 10:31
У Дніпрі затримали 51-річного чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень містянину
25 серпня 2025, 14:45
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
У Запоріжжі на Хортиці випадково знайшли унікальний артефат
27 серпня 2025, 23:40
Росіяни атакували Харківщину: загорілись будинки, постраждали медики
27 серпня 2025, 22:55
У Києві дрон впав у дворі житлового будинку
27 серпня 2025, 22:45
Щоб РФ не знаходила "обхідні шляхи": у ЄС розглядають можливість вторинних санкцій
27 серпня 2025, 21:55
У київських дитсадках скасовують 50% пільгу на харчування для багатодітних родин
27 серпня 2025, 21:50
Україна в топі виробників цибулі: скільки тонн на рік вирощують українські фермери
27 серпня 2025, 21:40
Трагедія на Рівненщині: втопився 3-річний хлопчик
27 серпня 2025, 21:25
У Кривому Розі судитимуть 37-річного чоловіка за замах на вбивство двох людей
27 серпня 2025, 21:06
В Україні продовжують дешевшати яблука: які тепер ціни
27 серпня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »