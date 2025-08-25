09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
02:36  25 августа
В центре Киева 25 августа ограничат движение: детали
25 августа 2025, 08:54

Под огнем четыре общины Харьковщины: российские дроны убили женщину и ранили шестерых

25 августа 2025, 08:54
Фото: Харьковская ОВА
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по по меньшей мере четырем населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов погиб один человек, еще шестеро – получили ранения

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Так, в городе Купянск погибла 82-летняя женщина. Пострадали еще трое – 35-летняя и 83-летняя женщина, а также 56-летний мужчина.

В поселке Старый Салтов ранения получил 39-летний мужчина. В селе Коротич Песочинской общины – 43-летний мужчина. В селе Подсреднее Великобурлукское общество – 54-летняя женщина.

Враг применял дроны разных типов: 3 БпЛА типа "Герань-2", 2 БпЛА "Молния" и 1 FPV-дрон.

Повреждение зафиксировано по нескольким районам области:

  • В Купянском районе: разрушен многоквартирный дом (г. Купянск), поврежден частный дом (с. Подсреднее).
  • В Чугуевском районе: поврежден магазин в поселке Старый Салтов.
  • В Богодуховском районе разрушено сельскохозяйственное предприятие в селе Рясное, погибли животные.

Напомним, в понедельник, 25 августа, россияне нанесли удары по Кушугумской общине, предварительно – управляемыми авиабомбами. В результате атаки повреждены жилые дома, линии электропередач и газоснабжения.

Кроме того, почти сутки идет массированная атака российской армии на Сумскую область. Ночью 25 августа зафиксированы удары беспилотников по территории Сумской общины, а также попадания в Роменскую общину.

25 августа 2025
07 августа 2025
