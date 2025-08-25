04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
02:36  25 августа
В центре Киева 25 августа ограничат движение: детали
03:20  25 августа
На Днепропетровщине мужчина ранил пятерых человек, среди них двое спасателей: нападавшего застрелила полиция
UA | RU
UA | RU
25 августа 2025, 08:21

ПВО ночью обезвредила 76 из 104 дронов, которыми россияне атаковали Украину

25 августа 2025, 08:21
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 25 августа российская армия атаковала Украину 104 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Воздушное нападение россиян отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или подавила 76 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных моделей на севере и востоке страны.

Зафиксировано 28 попаданий беспилотников на 15 локациях, еще в четырех местах упали обломки сбитых дронов.

Напомним, российская армия продолжает массированно атаковать Сумскую область. Ночью 25 августа зафиксированы удары беспилотников по территории Сумской громады, а также попадания в Роменской громаде.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы дрон беспилотники ПВО
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Землетрясение в соседней Румынии: в Одесской области почувствовали толчки
25 августа 2025, 08:39
Из-за непогоды обесточены четыре общины Полтавщины
25 августа 2025, 08:24
Россияне ударили КАБами по громаде на Запорожье: повреждены дома и коммуникации
25 августа 2025, 08:01
Обесточенное село и поврежденные сети: последствия обстрела Николаевщины
25 августа 2025, 07:57
Гарантии безопасности для Украины должны быть уровня НАТО, – МИД Германии
25 августа 2025, 07:50
Более 13 тысяч украинцев попытались незаконно пересечь границу в этом году
25 августа 2025, 07:41
Почти 900 оккупантов и 48 артсистем: в Генштабе назвали потери россиян за сутки
25 августа 2025, 07:36
В Запорожье обезвредили боевую часть вражеского дрона
25 августа 2025, 07:28
Россия ударила по пожарной части на Днепропетровщине: ранен спасатель
25 августа 2025, 07:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »