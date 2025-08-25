ПВО ночью обезвредила 76 из 104 дронов, которыми россияне атаковали Украину
В ночь на 25 августа российская армия атаковала Украину 104 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Воздушное нападение россиян отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или подавила 76 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных моделей на севере и востоке страны.
Зафиксировано 28 попаданий беспилотников на 15 локациях, еще в четырех местах упали обломки сбитых дронов.
Напомним, российская армия продолжает массированно атаковать Сумскую область. Ночью 25 августа зафиксированы удары беспилотников по территории Сумской громады, а также попадания в Роменской громаде.