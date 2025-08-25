Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 25 августа российская армия атаковала Украину 104 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Воздушное нападение россиян отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или подавила 76 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных моделей на севере и востоке страны.

Зафиксировано 28 попаданий беспилотников на 15 локациях, еще в четырех местах упали обломки сбитых дронов.

Напомним, российская армия продолжает массированно атаковать Сумскую область. Ночью 25 августа зафиксированы удары беспилотников по территории Сумской громады, а также попадания в Роменской громаде.