Фото: ГСЧС

В воскресенье, 24 августа, в селе Подсреднее Купянского района российский беспилотник попал в жилой дом

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Внутри дома находились две женщины, подвергшиеся сильному стрессу. На место оперативно прибыли спасатели и медики ГСЧС, которые оказали пострадавшим необходимую помощь.

После осмотра женщины от госпитализации отказались.

Напомним, почти сутки идет массированная атака российской армии на Сумскую область. Ночью 25 августа зафиксированы удары беспилотников по территории Сумской громады, а также попадания в Роменскую громаду.