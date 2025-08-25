13:18  24 августа
В Николаеве 14-летняя девочка упала в 10-метровый колодец
14:16  24 августа
На Волыни 19-летний водитель оказался в ловушке после ДТП: подробности аварии
11:41  24 августа
В Украине снова дорожает хлеб: цены вырастут еще на 20% до конца года
25 августа 2025, 02:26

В Харьковской области дрон ударил по дому: пострадали две женщины

25 августа 2025, 02:26
Фото: ГСЧС
В воскресенье, 24 августа, в селе Подсреднее Купянского района российский беспилотник попал в жилой дом

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Внутри дома находились две женщины, подвергшиеся сильному стрессу. На место оперативно прибыли спасатели и медики ГСЧС, которые оказали пострадавшим необходимую помощь.

После осмотра женщины от госпитализации отказались.

Напомним, почти сутки идет массированная атака российской армии на Сумскую область. Ночью 25 августа зафиксированы удары беспилотников по территории Сумской громады, а также попадания в Роменскую громаду.

