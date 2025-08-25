В Харьковской области дрон ударил по дому: пострадали две женщины
В воскресенье, 24 августа, в селе Подсреднее Купянского района российский беспилотник попал в жилой дом
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Внутри дома находились две женщины, подвергшиеся сильному стрессу. На место оперативно прибыли спасатели и медики ГСЧС, которые оказали пострадавшим необходимую помощь.
После осмотра женщины от госпитализации отказались.
Напомним, почти сутки идет массированная атака российской армии на Сумскую область. Ночью 25 августа зафиксированы удары беспилотников по территории Сумской громады, а также попадания в Роменскую громаду.
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Массированная атака: в Сумах более 10 попаданий, пылают дома
25 августа 2025, 02:48В центре Киева 25 августа ограничат движение: детали
25 августа 2025, 02:36Сумщина под массированной атакой дронов: зафиксированы попадания и пожары
25 августа 2025, 02:04Потерял палец: актер Артур Логай рассказал о несчастном случае на скалодроме в Киеве
24 августа 2025, 18:40Наконец-то дома: украинские воины и гражданские возвращаются после длительного плена
24 августа 2025, 17:53В Донецкой области ВСУ восстановили контроль над тремя селами, – Сырский
24 августа 2025, 17:02РФ заявила о захвате Филии в Днепропетровской области: что известно на самом деле
24 августа 2025, 16:25Бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко освободили из российского плена
24 августа 2025, 16:07В Харьковской области вражеский дрон попал в магазин: пострадал местный житель
24 августа 2025, 15:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все блоги »