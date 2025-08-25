Обесточенное село и поврежденные сети: последствия обстрела Николаевщины
В Николаевском районе 24 августа враг совершил артиллерийский обстрел и дважды атаковал дронами типа FPV территорию Куцурубской громады
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
По его словам, в результате обстрела в селе Дмитровка были повреждены линии электросетей, из-за чего остались без света 113 бытовых абонентов.
Сейчас ведутся работы по возобновлению электроснабжения.
К счастью, пострадавших среди населения нет.
Напомним, уже почти сутки идет массированная атака российской армии на Сумскую область. Ночью 25 августа зафиксированы удары беспилотников по территории Сумской общины, а также попадания в Роменскую громаду. Известно о более 10 попаданий в Сумах.
Почти 900 оккупантов и 48 артсистем: в Генштабе назвали потери россиян за суткиВсе новости »
25 августа 2025, 07:36В Запорожье обезвредили боевую часть вражеского дрона
25 августа 2025, 07:28Россия ударила по пожарной части на Днепропетровщине: ранен спасатель
25 августа 2025, 07:18
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Землетрясение в соседней Румынии: в Одесской области почувствовали толчки
25 августа 2025, 08:39Из-за непогоды обесточены четыре общины Полтавщины
25 августа 2025, 08:24ПВО ночью обезвредила 76 из 104 дронов, которыми россияне атаковали Украину
25 августа 2025, 08:21Россияне ударили КАБами по громаде на Запорожье: повреждены дома и коммуникации
25 августа 2025, 08:01Гарантии безопасности для Украины должны быть уровня НАТО, – МИД Германии
25 августа 2025, 07:50Более 13 тысяч украинцев попытались незаконно пересечь границу в этом году
25 августа 2025, 07:41Почти 900 оккупантов и 48 артсистем: в Генштабе назвали потери россиян за сутки
25 августа 2025, 07:36В Запорожье обезвредили боевую часть вражеского дрона
25 августа 2025, 07:28Россия ударила по пожарной части на Днепропетровщине: ранен спасатель
25 августа 2025, 07:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все блоги »