Обесточенное село и поврежденные сети: последствия обстрела Николаевщины

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрела в селе Дмитровка были повреждены линии электросетей, из-за чего остались без света 113 бытовых абонентов.

Сейчас ведутся работы по возобновлению электроснабжения.

К счастью, пострадавших среди населения нет.

Напомним, уже почти сутки идет массированная атака российской армии на Сумскую область. Ночью 25 августа зафиксированы удары беспилотников по территории Сумской общины, а также попадания в Роменскую громаду. Известно о более 10 попаданий в Сумах.