Під вогнем чотири громади Харківщини: російські дрони вбили жінку й поранили шістьох
Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по щонайменше чотирьох населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще шестеро – отримали поранення
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Так, у місті Куп'янськ загинула 82-річна жінка. Постраждали ще троє – 35-річна та 83-річна жінки, а також 56-річний чоловік.
У селищі Старий Салтів поранення отримав 39-річний чоловік. У селі Коротич Пісочинської громади – 43-річний чоловік. У селі Підсереднє Великобурлуцької громади – 54-річна жінка.
Ворог застосовував дрони різних типів: 3 БпЛА типу "Герань-2", 2 БпЛА "Молнія"та 1 FPV-дрон.
Пошкодження зафіксовано по кількох районах області:
- У Куп'янському районі: зруйновано багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ), пошкоджено приватний будинок (с. Підсереднє).
- У Чугуївському районі: пошкоджено магазин у селищі Старий Салтів.
- У Богодухівському районі: зруйновано сільськогосподарське підприємство в селі Рясне, загинули тварини.
Нагадаємо, у понеділок, 25 серпня, росіяни завдали ударів по Кушугумській громаді, попередньо – керованими авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, лінії електропередач і газопостачання.
Окрім того, майже добу триває масована атака російської армії на Сумську область. Вночі 25 серпня зафіксовані удари безпілотників по території Сумської громади, а також влучання у Роменській громаді.