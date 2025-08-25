Під вогнем чотири громади Харківщини: російські дрони вбили жінку й поранили шістьох

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по щонайменше чотирьох населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще шестеро – отримали поранення

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Так, у місті Куп'янськ загинула 82-річна жінка. Постраждали ще троє – 35-річна та 83-річна жінки, а також 56-річний чоловік.

У селищі Старий Салтів поранення отримав 39-річний чоловік. У селі Коротич Пісочинської громади – 43-річний чоловік. У селі Підсереднє Великобурлуцької громади – 54-річна жінка.

Ворог застосовував дрони різних типів: 3 БпЛА типу "Герань-2", 2 БпЛА "Молнія"та 1 FPV-дрон.

Пошкодження зафіксовано по кількох районах області:

У Куп'янському районі: зруйновано багатоквартирний будинок (м. Куп’янськ), пошкоджено приватний будинок (с. Підсереднє).

У Чугуївському районі: пошкоджено магазин у селищі Старий Салтів.

У Богодухівському районі: зруйновано сільськогосподарське підприємство в селі Рясне, загинули тварини.

Нагадаємо, у понеділок, 25 серпня, росіяни завдали ударів по Кушугумській громаді, попередньо – керованими авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, лінії електропередач і газопостачання.

Окрім того, майже добу триває масована атака російської армії на Сумську область. Вночі 25 серпня зафіксовані удари безпілотників по території Сумської громади, а також влучання у Роменській громаді.