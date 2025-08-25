Сумщина под массированной атакой дронов: зафиксированы попадания и пожары
Почти сутки продолжается массированная атака российской армии на Сумскую область
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
Ночью 25 августа зафиксированы удары беспилотников по территории Сумской громады, а также попадания в Роменскую громаду.
По предварительным данным, жертв нет. Информация о пострадавших уточняется.
На местах падения дронов возникли пожары, спасатели ликвидируют последствия.
Власти призывают жителей оставаться в укрытиях и реагировать на сигналы воздушной тревоги, ведь угроза продолжается.
Напомним, 24 августа на Харьковщине вражеский дрон попал в магазин. Пострадал местный житель.
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
На Харьковщине водитель сбил велосипедиста и скрылся: мужчина умер в больнице
25 августа 2025, 03:01Массированная атака: в Сумах более 10 попаданий, пылают дома
25 августа 2025, 02:48В центре Киева 25 августа ограничат движение: детали
25 августа 2025, 02:36В Харьковской области дрон ударил по дому: пострадали две женщины
25 августа 2025, 02:26Потерял палец: актер Артур Логай рассказал о несчастном случае на скалодроме в Киеве
24 августа 2025, 18:40Наконец-то дома: украинские воины и гражданские возвращаются после длительного плена
24 августа 2025, 17:53В Донецкой области ВСУ восстановили контроль над тремя селами, – Сырский
24 августа 2025, 17:02РФ заявила о захвате Филии в Днепропетровской области: что известно на самом деле
24 августа 2025, 16:25Бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко освободили из российского плена
24 августа 2025, 16:07
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все блоги »