Фото: ОВА

Почти сутки продолжается массированная атака российской армии на Сумскую область

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

Ночью 25 августа зафиксированы удары беспилотников по территории Сумской громады, а также попадания в Роменскую громаду.

По предварительным данным, жертв нет. Информация о пострадавших уточняется.

На местах падения дронов возникли пожары, спасатели ликвидируют последствия.

Власти призывают жителей оставаться в укрытиях и реагировать на сигналы воздушной тревоги, ведь угроза продолжается.

Напомним, 24 августа на Харьковщине вражеский дрон попал в магазин. Пострадал местный житель.