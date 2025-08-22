11:54  22 серпня
22 серпня 2025, 14:23

На сході України затримали залізничника-агента ФСБ, який шпигував за військовими ешелонами

22 серпня 2025, 14:23
Фото: Служба безпеки України
Читайте также
Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Харківщині ще одного агента російських спецслужб

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Ним виявився 48-річний інженер-монтажник місцевої філії Укрзалізниці, який, за даними слідства, на замовлення ФСБ шпигував за рухомими військовими ешелонами ЗСУ.

За матеріалами справи, чоловік збирав розвідувальні дані під час ремонту залізничних колій на прикордонній території Харківської області. Під час відновлювальних робіт він приховано відстежував маршрути та кількість військової техніки, а також види озброєння, що рухалися до передової. Крім того, агент фіксував на онлайн-картах розташування оборонних ліній та інших військових об’єктів, щоб передати інформацію куратору з Росії.

Служба безпеки встановила, що зібрані дані мали використовуватися окупантами для планування бомбових і дронових атак по прикордонних районах Харківщини. Саме завдяки оперативним заходам СБУ вдалось задокументувати злочин та затримати фігуранта на ранньому етапі його діяльності.

Розслідування також показало, що чоловік потрапив у поле зору ФСБ після публікації антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах. Під час обшуку за місцем проживання у нього вилучили смартфон із анонімним чатами для зв’язку з російськими кураторами. Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, у Миколаєві батька трьох дітей засудили за розголошення даних про розташування ЗСУ. Суд визнав чоловіка винним, йому призначили ув’язнення на 8 років.

агент рф шпіони колаборант зрада Харківська область державна зрада затримання
