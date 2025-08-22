09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
22 августа 2025, 09:35

Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление

22 августа 2025, 09:35
Иллюстративное фото: из открытых источников
Индустриальный районный суд Харькова приговорил мужчину с инвалидностью с детства к трем годам заключения с испытательным сроком на два года за сексуальные действия с несовершеннолетней

Об этом сообщает "Думка" со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений, передает RegioNews.

Согласно данным реестра, инцидент произошел в период с августа по декабрь 2024 года.

Житель пгт. Малая Даниловка Харьковской области был с несовершеннолетней в квартире, где они неоднократно вступали в половые отношения.

23 декабря 2024 года пострадавшую доставили в КНП "Городской перинатальный центр" ХМР бригадой скорой помощи. Врачи зафиксировали диагноз: первая беременность на шестой неделе, неполный аборт. Во время лечения была проведена операция по выскабливанию, беременность не удалось сохранить.

Обвиняемый признал свою вину, выразил искреннее раскаяние и активно способствовал раскрытию преступления. Эти обстоятельства суд учел как смягчающие наказание.

Мужчину признали виновным по статье 155 Уголовного кодекса Украины и приговорили к трем годам заключения. Однако согласно статье 75 УК Украины, он освобожден от реального срока и получил условное наказание с испытательным сроком на два года.

Напомним, на Закарпатье задержали молодого человека за изнасилование 13-летнего ребенка, девочка беременна. Правоохранители установили, что преступление совершил 21-летний мужчина. Злоумышленника разыскали – он в содеянном признался. Ему объявили подозрение и заключили под стражу.

