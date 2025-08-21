Фото: ілюстративне

Жінка заочно підозрюється у колабораційній діяльності через просування російської освіти під час окупації

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За даними відділу комунікацій ГУ Нацполіції Харківської області, жителька Вовчанська отримала підозру заочно. Слідчі кваліфікували її дії за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – "колабораційна діяльність".

Під час тимчасової окупації Чугуївського району вона обійняла посаду директора місцевого ліцею. Жінка організовувала навчальний процес за російськими стандартами, отримувала підручники від представників окупаційної влади та проводила наради з педагогами.

Вона заохочувала викладання російською мовою та інтеграцію освітньої системи рф у навчальний заклад. Наразі поліція продовжує досудове розслідування та перевіряє можливі інші випадки колабораційної діяльності у регіоні.

Раніше повідомлялося, що дев'ять колаборантів на Херсонщині отримали до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна за організацію фейкового референдуму під час окупації. Їхню провину встановила Служба безпеки України.