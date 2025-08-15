17:35  15 августа
15 августа 2025, 18:29

К 10 годам тюрьмы приговорили коллаборантов, которые проводили фейковый референдум в Херсонской области

15 августа 2025, 18:29
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
По материалам СБУ тюремные приговоры получили еще 9 коллаборантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

"По доказательной базе Службы безопасности до 10 лет заключения с конфискацией имущества получили еще девять коллаборантов, которые организовывали псевдореферендум России во время оккупации Херсона", - говорится в сообщении.

Во время фейкового плебисцита они обходили местных жителей и агитировали их поддержать "присоединение" Херсонщины к России. Коллаборанты раздавали людям "бюллетени", в которых призывали отдавать "голоса" в пользу страны-агрессора.

Контрразведчики и следователи СБУ задокументировали преступления вражеских приспешников, установили их местонахождение и задержали восьмерых из них в феврале 2024 года на территории освобожденного региона.

Суд признал виновными всех девять участников оккупационного избиркома по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории).

Напомним, СБУ разоблачила в разных регионах российских агентов, готовивших теракты на территории Украины. Основными целями диверсантов были энергообъекты на железной дороге.

Херсонская область СБУ референдум приговор коллаборанты
