Поддержка Харьковщины: регистрация бизнеса и имущества стала бесплатной

Кабинет Министров принял решение отменить административное собрание и государственные пошлины за регистрацию бизнеса и имущества в прифронтовых территориях, в частности в Харьковской области. Теперь эти услуги стали бесплатными, чтобы поддержать предпринимателей и жителей региона в сложных условиях войны

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко , передает RegioNews.

Кроме того, в регионах, находящихся близко к зоне боевых действий, осуществляется строительство укрытий и защитных сооружений в школах, детсадах, учреждениях культуры и общественных пространствах, чтобы обеспечить безопасность местного населения.

Для поддержки домохозяйств выделяется 19400 грн на твердое топливо каждому и компенсируется до 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно.

Также увеличена плата за общественно полезные работы в прифронтовых регионах на 33%, что стимулирует привлечение жителей к восстановлению общин.

Кроме того, в прифронтовых школах обеспечивается бесплатное питание для учащихся, что улучшает условия обучения и поддерживает детей в сложных обстоятельствах.

