11:45  15 августа
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 14:55

Поддержка Харьковщины: регистрация бизнеса и имущества стала бесплатной

15 августа 2025, 14:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет Министров принял решение отменить административное собрание и государственные пошлины за регистрацию бизнеса и имущества в прифронтовых территориях, в частности в Харьковской области. Теперь эти услуги стали бесплатными, чтобы поддержать предпринимателей и жителей региона в сложных условиях войны

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко , передает RegioNews.

Кроме того, в регионах, находящихся близко к зоне боевых действий, осуществляется строительство укрытий и защитных сооружений в школах, детсадах, учреждениях культуры и общественных пространствах, чтобы обеспечить безопасность местного населения.

Для поддержки домохозяйств выделяется 19400 грн на твердое топливо каждому и компенсируется до 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно.

Также увеличена плата за общественно полезные работы в прифронтовых регионах на 33%, что стимулирует привлечение жителей к восстановлению общин.

Кроме того, в прифронтовых школах обеспечивается бесплатное питание для учащихся, что улучшает условия обучения и поддерживает детей в сложных обстоятельствах.

Напомним, предприниматели Харьковщины, чье производство пострадало из-за обстрелов, имеют новую возможность получить финансовую поддержку от государства. Министерство экономики Украины расширило программу грантов для перерабатывающих предприятий, которую теперь можно предоставить через портал "Дия".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Кабмин поддержка развитие бизнес пошлины прифронтовые территории
В Харьковской области запускают программу комплексной поддержки демобилизованных и освобожденных из плена воинов
14 августа 2025, 16:28
Харьковщина и ООН вместе работают над помощью уязвимых слоев населения
13 августа 2025, 13:13
Государство оплатит ветеранам получение нового образования
13 августа 2025, 11:56
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
На Бали задержали украинку с 2 кг наркотиков: дело может завершиться смертной казнью
15 августа 2025, 14:51
Украинские военные уничтожили корабль с боеприпасами для "Шахедов" и иранским грузом
15 августа 2025, 14:35
Во Львове студента будут судить за убийство пенсионерки: ему светит пожизненное заключение
15 августа 2025, 14:14
В Житомирской области во время конфликта получил тяжелые телесные повреждения 25-летний мужчина
15 августа 2025, 14:05
На Харьковщине за общественно полезные работы будут платить больше
15 августа 2025, 13:58
Четверым депутатам в Харьковской, Львовской и Черкасской областях сообщено о подозрении за незадекларированное состояние на 29 млн грн
15 августа 2025, 13:47
30-летний житель Днепропетровщины убил мужчину, завладел его автомобилем и мобильным телефоном
15 августа 2025, 13:28
Мошеннические схемы с карточками: кто такие дропы и почему это опасно
15 августа 2025, 13:11
Разрисованный памятник и след РФ: что известно о деле 17-летнего украинца в Польше
15 августа 2025, 12:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »