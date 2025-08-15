11:45  15 серпня
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
11:11  15 серпня
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
15 серпня 2025, 14:55

Підтримка Харківщини: реєстрація бізнесу і майна стала безкоштовною

15 серпня 2025, 14:55
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Кабінет Міністрів ухвалив рішення скасувати адміністративні збори та державні мита за реєстрацію бізнесу і майна у прифронтових територіях, зокрема на Харківщині. Тепер ці послуги стали безкоштовними, що має на меті підтримати підприємців і мешканців регіону у складних умовах війни

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Окрім цього, в регіонах, що перебувають близько до зони бойових дій, здійснюється будівництво укриттів та захисних споруд у школах, дитсадках, закладах культури та громадських просторах, щоб забезпечити безпеку місцевого населення.

Для підтримки домогосподарств виділяється 19 400 грн на тверде паливо кожному та компенсується до 100 кВт електроенергії на людину щомісяця.

Також збільшено оплату за суспільно корисні роботи у прифронтових регіонах на 33%, що стимулює залучення мешканців до відновлення громад.

Крім того, у прифронтових школах забезпечується безоплатне харчування для учнів, що покращує умови навчання та підтримує дітей у складних обставинах

Нагадаємо, підприємці Харківщини, чиє виробництво постраждало через обстріли, мають нову можливість отримати фінансову підтримку від держави. Міністерство економіки України розширило програму грантів для переробних підприємств, яку тепер можна подати через портал "Дія".

Харківська область Кабмін підтримка розвиток бізнес вита прифронтові території
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
07 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
