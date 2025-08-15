Підтримка Харківщини: реєстрація бізнесу і майна стала безкоштовною

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Кабінет Міністрів ухвалив рішення скасувати адміністративні збори та державні мита за реєстрацію бізнесу і майна у прифронтових територіях, зокрема на Харківщині. Тепер ці послуги стали безкоштовними, що має на меті підтримати підприємців і мешканців регіону у складних умовах війни

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Окрім цього, в регіонах, що перебувають близько до зони бойових дій, здійснюється будівництво укриттів та захисних споруд у школах, дитсадках, закладах культури та громадських просторах, щоб забезпечити безпеку місцевого населення.

Для підтримки домогосподарств виділяється 19 400 грн на тверде паливо кожному та компенсується до 100 кВт електроенергії на людину щомісяця.

Також збільшено оплату за суспільно корисні роботи у прифронтових регіонах на 33%, що стимулює залучення мешканців до відновлення громад.

Крім того, у прифронтових школах забезпечується безоплатне харчування для учнів, що покращує умови навчання та підтримує дітей у складних обставинах

Нагадаємо, підприємці Харківщини, чиє виробництво постраждало через обстріли, мають нову можливість отримати фінансову підтримку від держави. Міністерство економіки України розширило програму грантів для переробних підприємств, яку тепер можна подати через портал "Дія".