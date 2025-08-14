14:29  14 августа
Во Львове нашли мертвыми двух 14-летних парней
12:32  14 августа
В Карпатах на Говерле травмировалась туристка: помогли спасатели
07:35  14 августа
На Ровенщине брат убил брата во время ссоры — дело передали в суд
UA | RU
UA | RU
14 августа 2025, 16:28

В Харьковской области запускают программу комплексной поддержки демобилизованных и освобожденных из плена воинов

14 августа 2025, 16:28
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

Основное внимание уделяется помощи украинским защитникам и защитницам, членам их семей и реинтеграции освобожденных из плена воинов в гражданскую жизнь

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

При поддержке Харьковской областной военной администрации в громадах региона продолжается реализация ветеранской политики.

Под председательством Министра обороны Украины Дениса Шмыгаля и заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Верещук состоялась встреча с освобожденными военнослужащими. В ходе мероприятия обсудили вопросы медицинского обследования, психологической поддержки и создания специальных подразделений для сопровождения ветеранов.

"В парламенте проработан законопроект, который существенно улучшит систему реинтеграции. В частности, предусматривается законодательное закрепление права на 90-дневный отпуск", - отметил министр обороны Украины.

Кроме того, стороны договорились о создании "дорожной карты" поддержки уволенных военных, чтобы помощь была эффективной и последовательной.

"В сотрудничестве с Харьковской областной военной администрацией уделяем значительное внимание поддержке освобожденных из российского плена воинов и демобилизованных защитников. Благодарим профильные министерства за внимание и помощь в решении потребностей ветеранов и освобожденных из плена военнослужащих", - отметил директор ветеранского пространства "Бок о бок" Игорь Шишко.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области начата программа по поддержке ветеранов и ветеранок, цель которой - их успешная интеграция в сообщества. Инициатива реализуется при содействии Харьковской ОВА и ветеранского пространства "Бок о бок" в партнерстве с ПРООН и правительством Дании.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская ОВА ветераны реинтеграция плен освобождение помощь военные поддержка
Аграрии Харьковщины получат миллионные компенсации
13 августа 2025, 19:35
Молодые врачи Харьковской области могут получить по 200 тыс. грн
13 августа 2025, 19:22
Харьковские предприниматели могут получить до 16 млн грн на восстановление бизнеса
13 августа 2025, 15:04
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
Предпринимателей Харьковщины будут учить, как перестроить бизнес во время войны
14 августа 2025, 16:31
В Кривом Роге 45-летний злоумышленник во время ссоры нанес женщине многочисленные удары
14 августа 2025, 16:30
Сделал фейковое задержание, чтобы спасти друга от мобилизации: в Харькове судили бывшего правоохранителя
14 августа 2025, 16:10
В Украине будут судить российского олигарха, завладевшего имуществом Львовского автобусного завода
14 августа 2025, 15:55
На Буковине пограничники обнаружили под грузовиком мужчину, который заплатил $7000, чтобы попасть в Румынию
14 августа 2025, 15:39
В Украину вернули 84 пленных, среди них – военные и гражданские
14 августа 2025, 15:27
Екатерина Остапчук похвасталась брендовым кольцом от мужа
14 августа 2025, 15:21
В Тернополе задержан мошенник, который рассчитывался сувенирными деньгами и присваивал чужое имущество
14 августа 2025, 15:17
Житель Запорожской области после работы на рашистов пытался мобилизоваться в ВСУ
14 августа 2025, 15:08
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »