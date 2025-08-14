Фото: Харьковская ОВА

Основное внимание уделяется помощи украинским защитникам и защитницам, членам их семей и реинтеграции освобожденных из плена воинов в гражданскую жизнь

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

При поддержке Харьковской областной военной администрации в громадах региона продолжается реализация ветеранской политики.

Под председательством Министра обороны Украины Дениса Шмыгаля и заместителя руководителя Офиса Президента Ирины Верещук состоялась встреча с освобожденными военнослужащими. В ходе мероприятия обсудили вопросы медицинского обследования, психологической поддержки и создания специальных подразделений для сопровождения ветеранов.

"В парламенте проработан законопроект, который существенно улучшит систему реинтеграции. В частности, предусматривается законодательное закрепление права на 90-дневный отпуск", - отметил министр обороны Украины.

Кроме того, стороны договорились о создании "дорожной карты" поддержки уволенных военных, чтобы помощь была эффективной и последовательной.

"В сотрудничестве с Харьковской областной военной администрацией уделяем значительное внимание поддержке освобожденных из российского плена воинов и демобилизованных защитников. Благодарим профильные министерства за внимание и помощь в решении потребностей ветеранов и освобожденных из плена военнослужащих", - отметил директор ветеранского пространства "Бок о бок" Игорь Шишко.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области начата программа по поддержке ветеранов и ветеранок, цель которой - их успешная интеграция в сообщества. Инициатива реализуется при содействии Харьковской ОВА и ветеранского пространства "Бок о бок" в партнерстве с ПРООН и правительством Дании.