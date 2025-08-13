14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
13:09  13 августа
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
UA | RU
UA | RU
13 августа 2025, 15:04

Харьковские предприниматели могут получить до 16 млн грн на восстановление бизнеса

13 августа 2025, 15:04
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Предприниматели Харьковщины, чье производство пострадало из-за обстрелов, имеют новую возможность получить финансовую поддержку от государства. Министерство экономики Украины расширило программу грантов для перерабатывающих предприятий, которую теперь можно предоставить через портал "Дия"

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Максимальная сумма гранта увеличена до 16 млн. грн., из которых 80% покрывает государство. Средства можно использовать для приобретения, доставки и запуска нового оборудования.

Особые условия предусмотрены для предпринимателей, покупающих украинское оборудование – им компенсируют до 70% стоимости. Грант покрывает затраты на исследования для запуска новой продукции и оборудования для послеурожайной обработки.

Для участия в программе необходимо создать не менее 5 рабочих мест и работать не менее трех лет после получения гранта.

Решение о финансировании принимается в течение месяца с момента подачи заявки.

За время действия программы удалось привлечь более 6,2 миллиарда гривен инвестиций и создать более 20 тысяч рабочих мест по всей Украине.

Напомним, правительство готовит новые механизмы поддержки для бизнеса Харьковщины, включающие компенсацию расходов на экспорт, налоговые льготы и расширение доступа к кредитным программам.

Также бизнес региона ожидает ряд новых программ поддержки, охватывающих кредитные инструменты, упрощение налогообложения и меры по улучшению кадрового обеспечения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область бизнес поддержка Дія гранты производство предприятие война деньги
Швейцария обеспечивает Харьковщину питьевой водой: как это работает
13 августа 2025, 14:29
Харьковщина и ООН вместе работают над помощью уязвимых слоев населения
13 августа 2025, 13:13
Восстановление культурного наследия Харьковщины: власть привлекает международных партнеров
13 августа 2025, 11:25
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
В Киеве мужчина включал русскую музыку и кричал военному "Слава России"
13 августа 2025, 16:37
Новая афера с номерами и банковскими счетами: как не стать жертвой мошенников
13 августа 2025, 16:32
В Кировоградской области в гараже обнаружили тайник с сотнями килограммов взрывчатки и минами
13 августа 2025, 16:11
В Черкасской области 39-летний мужчина застрелил собаку, подозревая ее в краже птицы
13 августа 2025, 15:59
Во Львове сделали операцию 102-летнему мужчине
13 августа 2025, 15:44
В Киевской области заметили Tesla Cybertruck: стоимость такой модели стартует от 100 000$
13 августа 2025, 15:22
На Волыни разоблачили схему онлайн-продажи контрафактных сигарет
13 августа 2025, 15:19
В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в 14 населенных пунктах
13 августа 2025, 15:07
В Павлограде 4-летний ребенок пострадал в аварии из-за нетрезвого водителя
13 августа 2025, 14:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »