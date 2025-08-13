Харьковские предприниматели могут получить до 16 млн грн на восстановление бизнеса

Иллюстративное фото: из открытых источников

Предприниматели Харьковщины, чье производство пострадало из-за обстрелов, имеют новую возможность получить финансовую поддержку от государства. Министерство экономики Украины расширило программу грантов для перерабатывающих предприятий, которую теперь можно предоставить через портал "Дия"

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Максимальная сумма гранта увеличена до 16 млн. грн., из которых 80% покрывает государство. Средства можно использовать для приобретения, доставки и запуска нового оборудования.

Особые условия предусмотрены для предпринимателей, покупающих украинское оборудование – им компенсируют до 70% стоимости. Грант покрывает затраты на исследования для запуска новой продукции и оборудования для послеурожайной обработки.

Для участия в программе необходимо создать не менее 5 рабочих мест и работать не менее трех лет после получения гранта.

Решение о финансировании принимается в течение месяца с момента подачи заявки.

За время действия программы удалось привлечь более 6,2 миллиарда гривен инвестиций и создать более 20 тысяч рабочих мест по всей Украине.

Напомним, правительство готовит новые механизмы поддержки для бизнеса Харьковщины, включающие компенсацию расходов на экспорт, налоговые льготы и расширение доступа к кредитным программам.

Также бизнес региона ожидает ряд новых программ поддержки, охватывающих кредитные инструменты, упрощение налогообложения и меры по улучшению кадрового обеспечения.