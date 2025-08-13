09:19  13 августа
13 августа 2025, 13:13

Харьковщина и ООН вместе работают над помощью уязвимых слоев населения

13 августа 2025, 13:13
Фото: Балаклейская МВА
Недавно представители Балаклейской и Изюмской военных администраций встретились с делегацией ООН, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество в помощи социально уязвимым жителям прифронтовых территорий

Об этом сообщила Балаклейская ГВА, передает RegioNews.

Так начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов и начальник Изюмской районной военной администрации Степан Масельский встретили Гуманитарного координатора ООН Матиаса Шмале и других представителей организации.

В ходе встречи обсудили поддержку социально уязвимых жителей прифронтовых территорий — обеспечение дровами для домохозяйств без газа, подготовку к отопительному сезону и другие важные вопросы.

В рамках визита делегация ознакомилась с работой отделения "Центра жизнестойкости" Центра социальных служб Балаклейского городского совета - ключевого пункта психосоциальной поддержки для семей с детьми, внутренне перемещенных лиц, ветеранов войны и других уязвимых категорий населения.

Также представители УКГС ООН посетили Балаклейский молодежный центр CUBE, где увидели условия развития молодежи, их общения и реализации инициатив в общине.

"Благодарю наших международных партнеров за системную поддержку, которая имеет сверхважное значение для жителей Балаклейской общины", - сказал начальник Балаклейской МВА Виталий Карабанов.

Отмечается, что встреча и визит прошли при поддержке Харьковской областной военной администрации. Ведь совместная работа с международными организациями помогает эффективно реагировать на вызовы и создает условия для стабильного развития и благосостояния местных жителей.

Напомним, Харьковщина активизирует сотрудничество с международными организациями и благотворительными фондами в целях стабильного прохождения осенне-зимнего периода. Среди приоритетов – дифференциация систем отопления, установка модульных твердотопливных котельных для учреждений социальной и медицинской инфраструктуры, а также обеспечение жителей приграничных территорий дровами.

