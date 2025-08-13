09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
07:29  13 августа
ДТП с пятью погибшими на Хмельнитчине: водительнице объявили подозрение
07:17  13 августа
В Киеве произошел пожар в девятиэтажке: есть погибшие
UA | RU
UA | RU
13 августа 2025, 11:56

Государство оплатит ветеранам получение нового образования

13 августа 2025, 11:56
Читайте також українською мовою
Фото: из личного архива
Читайте також
українською мовою

Обучение для ветеранов: государство компенсирует до 45 тыс. грн на образование

Украинская власть продолжает помогать защитникам и защитницам получать новые навыки, знания и образование, чтобы легче и быстрее адаптироваться к мирной жизни, напоминает глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.

Так, до 15 прожиточных минимумов – сейчас это 45,4 тыс. грн – государство компенсирует за профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, получение новой специальности и обучение в магистратуре. Эта сумма, говорят в партии "Слуга Народа", покрывает стоимость обучения по контракту либо полностью, либо большую часть суммы.

Воспользоваться компенсацией, добавляют в политической силе, могут сами ветераны, ветеранки, их близкие – жена или муж и дети до 23 лет, члены семей погибших или умерших ветеранов войны, защитников и защитниц, а также те, кто имеют особые заслуги перед Украиной, и их близкие.

Чтобы получить компенсацию, сообщают в партии "Слуга Народа", необходимо:

  1. Выбрать учебное заведение;
  2. Подать заявление в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики (при ОВА, райгосадминистрации, горисполкоме и т.д.) по адресу задекларированного или зарегистрированного места проживания либо по месту фактического проживания или пребывания;
  3. Получить направление на обучение;
  4. Подписать трехсторонний договор (структурное подразделение по вопросам ветеранской политики – учебное заведение – ветеран, ветеранка или член семьи).

"Возвращение к мирной жизни – сложный, но важный этап для каждого ветерана или ветеранки. Идя на войну, они оставили в тылу родных и близких, оставили свою работу, а иногда свой бизнес и партнеров. Именно поэтому задача государства – подставить плечо нашим Героям, помочь физически и психологически восстановиться, открыть бизнес, найти работу – в целом максимально вернуть ту жизнь, которую они имели до армии. Ветеранам и ветеранкам не нужна милостыня, им нужен шанс. Шанс стать успешным лидером громады или политиком. Шанс стать успешным предпринимателем. Шанс вернуться к своей прежней или получить новую высокооплачиваемую профессию. И украинская власть – Президент, Кабмин, парламент, в том числе и партия "Слуга Народа" – позаботились о том, чтобы заработали такие конкретные возможности, как эта вышеупомянутая программа, по которой компенсируется стоимость обучения на контрактной форме", – говорит Елена Шуляк.

В партии "Слуга Народа" также напоминают, что ветераны и ветеранки, их жены или мужья могут получить и до 1 млн грн на создание или расширение собственного бизнеса. Средства выделяются в рамках государственной программы "Власна справа".

Выплачивает государство, кроме этого, и компенсации работодателям, которые трудоустроили ветерана или ветеранку. До 8 тыс. грн ежемесячно в течение полугода на оплату их труда, а также до 120 тыс. грн для того, чтобы оборудовать рабочее место для ветерана или ветеранки с инвалидностью, который или которая вернулись на свою работу.

В политической силе "Слуга Народа" также отмечают необходимость внедрения налоговых стимулов для бизнеса, который трудоустраивает защитников и защитниц, прошедших войну.

"Минимум, что нужно сделать еще, – обеспечить налоговые льготы для бизнеса, который активно трудоустраивает ветеранов. На этом мы акцентируем вместе с коллегами из "Слуги Народа". Комплексная система поддержки ветеранов является важной составляющей социальной стабильности и экономического развития страны. И трудоустройство ветеранов – один из ключевых шагов в этом направлении", – резюмирует она.

Напомним, как ранее сообщали в партии "Слуга Народа", в Украине впервые на общегосударственном уровне реализуется целостная модель ветеранской политики, которая охватывает все ключевые сферы – от медицинской реабилитации до развития бизнеса.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
финансирование деньги ветераны компенсация образование Елена Шуляк поддержка госсударство
Безопасные школы и современные больницы: правительственная делегация посетила Харьковщину
12 августа 2025, 13:48
Стипендии в Украине хотят увеличить до 8000 грн, - экс-замминистра образования
12 августа 2025, 13:22
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
Фиктивная инвалидность в госорганах: в ДБР рассказали, сколько решений отменено
13 августа 2025, 13:47
В Украине запустили специальную карту для получения государственных выплат
13 августа 2025, 13:39
Харьковщина и ООН вместе работают над помощью уязвимых слоев населения
13 августа 2025, 13:13
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
13 августа 2025, 13:09
Оккупанты повторно обстреляли место атаки на Херсонщине: ранены полицейские
13 августа 2025, 12:51
Минобороны запускает экспериментальную программу "Контракт 18-24: Дроны"
13 августа 2025, 12:44
Спрятал между арбузами: на Винниччине в автомобиле иностранца нашли антикварный самовар
13 августа 2025, 12:40
"Бизнес" на наркотиках: в Житомире разоблачили подпольную лабораторию амфетамина
13 августа 2025, 12:26
В Кременчуге будут судить врача за смерть новорожденного ребенка
13 августа 2025, 12:01
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »