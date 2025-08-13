Государство оплатит ветеранам получение нового образования

Фото: из личного архива

Украинская власть продолжает помогать защитникам и защитницам получать новые навыки, знания и образование, чтобы легче и быстрее адаптироваться к мирной жизни, напоминает глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.

Так, до 15 прожиточных минимумов – сейчас это 45,4 тыс. грн – государство компенсирует за профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, получение новой специальности и обучение в магистратуре. Эта сумма, говорят в партии "Слуга Народа", покрывает стоимость обучения по контракту либо полностью, либо большую часть суммы.

Воспользоваться компенсацией, добавляют в политической силе, могут сами ветераны, ветеранки, их близкие – жена или муж и дети до 23 лет, члены семей погибших или умерших ветеранов войны, защитников и защитниц, а также те, кто имеют особые заслуги перед Украиной, и их близкие.

Чтобы получить компенсацию, сообщают в партии "Слуга Народа", необходимо:

Выбрать учебное заведение; Подать заявление в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики (при ОВА, райгосадминистрации, горисполкоме и т.д.) по адресу задекларированного или зарегистрированного места проживания либо по месту фактического проживания или пребывания; Получить направление на обучение; Подписать трехсторонний договор (структурное подразделение по вопросам ветеранской политики – учебное заведение – ветеран, ветеранка или член семьи).

"Возвращение к мирной жизни – сложный, но важный этап для каждого ветерана или ветеранки. Идя на войну, они оставили в тылу родных и близких, оставили свою работу, а иногда свой бизнес и партнеров. Именно поэтому задача государства – подставить плечо нашим Героям, помочь физически и психологически восстановиться, открыть бизнес, найти работу – в целом максимально вернуть ту жизнь, которую они имели до армии. Ветеранам и ветеранкам не нужна милостыня, им нужен шанс. Шанс стать успешным лидером громады или политиком. Шанс стать успешным предпринимателем. Шанс вернуться к своей прежней или получить новую высокооплачиваемую профессию. И украинская власть – Президент, Кабмин, парламент, в том числе и партия "Слуга Народа" – позаботились о том, чтобы заработали такие конкретные возможности, как эта вышеупомянутая программа, по которой компенсируется стоимость обучения на контрактной форме", – говорит Елена Шуляк.

В партии "Слуга Народа" также напоминают, что ветераны и ветеранки, их жены или мужья могут получить и до 1 млн грн на создание или расширение собственного бизнеса. Средства выделяются в рамках государственной программы "Власна справа".

Выплачивает государство, кроме этого, и компенсации работодателям, которые трудоустроили ветерана или ветеранку. До 8 тыс. грн ежемесячно в течение полугода на оплату их труда, а также до 120 тыс. грн для того, чтобы оборудовать рабочее место для ветерана или ветеранки с инвалидностью, который или которая вернулись на свою работу.

В политической силе "Слуга Народа" также отмечают необходимость внедрения налоговых стимулов для бизнеса, который трудоустраивает защитников и защитниц, прошедших войну.

"Минимум, что нужно сделать еще, – обеспечить налоговые льготы для бизнеса, который активно трудоустраивает ветеранов. На этом мы акцентируем вместе с коллегами из "Слуги Народа". Комплексная система поддержки ветеранов является важной составляющей социальной стабильности и экономического развития страны. И трудоустройство ветеранов – один из ключевых шагов в этом направлении", – резюмирует она.

Напомним, как ранее сообщали в партии "Слуга Народа", в Украине впервые на общегосударственном уровне реализуется целостная модель ветеранской политики, которая охватывает все ключевые сферы – от медицинской реабилитации до развития бизнеса.