15 серпня 2025, 09:24

Російські удари по Харківщині: 4 загиблих, 2 поранених — оприлюднено фото руйнувань

15 серпня 2025, 09:24
Фото: Національна поліція
Читайте также
Протягом доби 14 серпня російські війська завдали серію атак по Харківській області, внаслідок чого загинули четверо мирних жителів, ще двоє отримали поранення. Росіяни били по Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп’янському районах, застосовуючи керовані авіабомби, FPV-дрони та ударні безпілотники

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Так, у Куп'янському районі ворожий дрон влучив у цивільний легковий автомобіль. На місці загинули чоловік і жінка, ще одна жінка отримала тяжкі вибухові поранення й була доставлена до лікарні.

У селищі Нова Козача Харківського району внаслідок авіаудару загинув 38-річний місцевий житель. Ще одного чоловіка госпіталізували з травмами.

У селі Козача Лопань, що входить до Дергачівської громади, внаслідок ворожого обстрілу загинув 64-річний чоловік.

Також зафіксовані атаки дронами на Чугуївський та Ізюмський райони. У результаті пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, дах багатоквартирного будинку, гаражі та об'єкти фермерського господарства.

На щастя, в цих випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 15 серпня армія РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовано влучання ракет і ще 34 БпЛА на 13 локаціях.

