Фото: ОО "Деколонизация. Украина"

Как рассказали в общественной организации "Деколонизация. Украина", демонтировали старые адресные таблички на частных домах в Новобаварском и Шевченковском районах города.

Активисты отметили, что в Новобаварском районе на доме № 22 по ул. Москалевской демонтировали табличку "Октябрьская революция". Также в Шевченковском районе дома № 9/13 старую табличку "Бакулина" заменили на "Евгения Енина". В частности, на здании №3 табличку "Бакулина" заменили на "Евгения Енина".

Ранее в Харьковской области активисты сняли с братской могилы в Ольховке табличку на русском языке. Они отметили, что это лишь один из шагов процесса очищения мемориалов от символов РФ.