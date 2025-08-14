07:35  14 августа
На Ровенщине брат убил брата во время ссоры — дело передали в суд
01:50  14 августа
В Харькове откроют уникальную фотовыставку о появлении науки
03:50  14 августа
В Украине дорожает мед: сколько придется платить за литр
14 августа 2025, 00:50

Дерусификация: в Харькове заменили старые адресные таблички

14 августа 2025, 00:50
Читайте також українською мовою
Фото: ОО "Деколонизация. Украина"
Читайте також
українською мовою

Устаревшие адресные таблички заменили в некоторых районах Харькова. Этим занялись активисты общественной организации

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Как рассказали в общественной организации "Деколонизация. Украина", демонтировали старые адресные таблички на частных домах в Новобаварском и Шевченковском районах города.

Активисты отметили, что в Новобаварском районе на доме № 22 по ул. Москалевской демонтировали табличку "Октябрьская революция". Также в Шевченковском районе дома № 9/13 старую табличку "Бакулина" заменили на "Евгения Енина". В частности, на здании №3 табличку "Бакулина" заменили на "Евгения Енина".

Ранее в Харьковской области активисты сняли с братской могилы в Ольховке табличку на русском языке. Они отметили, что это лишь один из шагов процесса очищения мемориалов от символов РФ.

Харьков дерусификация
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
