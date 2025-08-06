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06 августа 2025, 14:36

В Запорожье начали дерусификацию знаменитого парка

06 августа 2025, 14:36
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Фото: t.me/DecolonizationUkraine
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В Запорожье убрали советские буквы с конструкции на входе в Парк энергетиков. Новые буквы еще не установлены

Об этом сообщил портал "Деколонизация", передает RegioNews.

С входной арки убрали буквы "э" и "о", которые планируют заменить украинскими "е" и "і". Пока новые буквы еще не установлены.

Парк Энергетиков в Запорожье – это историческое зеленое пространство на правом берегу Днепра, имеющее статус памятника садово-паркового искусства. Его площадь – более 10 га.

В 1950-х годах здесь снимали культовый фильм "Весна на Заречной улице". Сегодня парк частично запущен, но остается популярным среди горожан. В 2025 году начата масштабная реконструкция близлежащих зон.

Напомним, недавно в центре Запорожья коммунальщики занялись дерусификацией. Они убрали немало вывесок, написанных на русском языке.

Ранее на Харьковщине активисты сняли с братской могилы в Ольховке табличку на русском языке. Они отметили, что это лишь один из шагов процесса очищения мемориалов от символов РФ.

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