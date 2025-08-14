Фото: ГО "Деколонізація. Україна"

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Як розповіли в громадській організації "Деколонізація. Україна", демонтували старі адресні таблички на приватних будинках у Новобаварському та Шевченківському районах міста.

Активісти зазначили, у Новобаварському районі на будинку № 22 по вул. Москалівській демонтували табличку "Жовтнева революція". Також у Шевченківському районі на будинку № 9/13 стару табличку "Бакуліна" замінили на "Євгена Єніна". Зокрема, на будинку № 3 табличку "Бакуліна" замінили на "Євгенія Єніна".

Раніше на Харківщині активісти зняли з братської могили у Вільхівці табличку російською мовою. Вони зазначили, що це лише один з кроків процесу очищення меморіалів від символів РФ.