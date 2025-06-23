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В Харьковской области активисты продолжают убирать упоминания СССР. На этот раз речь идет о табличке на братской могиле

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Активисты общественной организации "Деколонизация. Украина" показали, как выглядит табличка на братской могиле в Ольховке. Раньше там была надпись на русском: "Никто не забыт, ничто не забыто".

Сейчас активисты уже убрали табличку с русским языком. Они отметили, что этот шаг является лишь частью процесса очищения мемориалов от символов агрессора.

Напомним, ранее активисты сообщали, что в поселке Печенеги в Харьковской области демонтировали всю символику из памятника советским оккупантам. Отмечается, что в будущем там будет артобъект.