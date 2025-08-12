Фото: Харьковская ОВА

В Харькове обсудили новые правительственные решения, которые должны облегчить работу бизнеса и поддержать развитие торговли в условиях войны

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

К работе присоединились представители торговых сетей, банков, налоговых органов, центра занятости и других учреждений.

Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что правительство работает над новыми механизмами поддержки, среди которых - компенсации расходов на экспортные перевозки, налоговые льготы для работодателей, нанимающих социально уязвимые категории, а также расширение доступа к банковским программам кредитования.

Представители власти, бизнеса и общественности

Особое внимание уделили обеспечению бизнеса кадрами. При содействии Харьковской ОВА областной центр занятости сообщил о более чем 14 тысячах актуальных вакансий, из которых около 1750 - в сфере ритейла. Центр предлагает услуги по подбору персонала, стажировке, профессиональной подготовке и компенсациям работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью, ветеранов и молодежи.

Ранее сообщалось, что для бизнеса Харьковской области готовят ряд новых программ поддержки и налоговых льгот. Сейчас обсуждаются также инструменты кредитования и меры по улучшению кадрового обеспечения предприятий.

Напомним, что в Харьковской области реализуют крупнейший в Украине проект по созданию безопасных условий в школах. В то же время в области модернизируют учебные заведения и больницы, внедряя современные решения с учетом военных реалий.