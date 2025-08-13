Аграрії Харківщини отримають мільйонні компенсації
150 млн гривень отримають покупці української агротехніки та обладнання за програмою компенсації 25% її вартості
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство економіки України.
Як зазначається, кошти будуть направлені 412 агровиробникам, які у червні подали заявки на компенсацію вартості 888 одиниць техніки, придбаних в межах програми.
Йдеться про:
- трактори та причепи;
- обладнання для транспортування й зберігання;
- ґрунтообробна техніка;
- системи для поливу та багато інших найменувань.
Програма є складовою політики розвитку виробників Зроблено в Україні і реалізується на Харківщині за підтримки Харківської ОВА.
Нагадаємо, Кабмін запускає нові механізми підтримки для бізнесу Харківщини. Серед них - компенсації витрат на експортні перевезення, податкові пільги для роботодавців, які наймають соціально вразливі категорії, а також розширення доступу до банківських програм кредитування.