14:14  13 серпня
В Україні з’явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу
13:09  13 серпня
У Львові почали курсувати швейцарські трамваї
09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
13 серпня 2025, 19:35

Аграрії Харківщини отримають мільйонні компенсації

13 серпня 2025, 19:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
150 млн гривень отримають покупці української агротехніки та обладнання за програмою компенсації 25% її вартості

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство економіки України.

Як зазначається, кошти будуть направлені 412 агровиробникам, які у червні подали заявки на компенсацію вартості 888 одиниць техніки, придбаних в межах програми.

Йдеться про:

  • трактори та причепи;
  • обладнання для транспортування й зберігання;
  • ґрунтообробна техніка;
  • системи для поливу та багато інших найменувань.

Програма є складовою політики розвитку виробників Зроблено в Україні і реалізується на Харківщині за підтримки Харківської ОВА.

Нагадаємо, Кабмін запускає нові механізми підтримки для бізнесу Харківщини. Серед них - компенсації витрат на експортні перевезення, податкові пільги для роботодавців, які наймають соціально вразливі категорії, а також розширення доступу до банківських програм кредитування.

Харківська область Харківська ОВА аграрії підтримка економіка
Молоді лікарі на Харківщині можуть отримати по 200 тис. грн
13 серпня 2025, 19:22
Харківські підприємці можуть отримати до 16 млн грн на відновлення бізнесу
13 серпня 2025, 15:04
Швейцарія забезпечує Харківщину питною водою: як це працює
13 серпня 2025, 14:29
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
У Дніпрі масово з'явилися сороконіжки: що про них кажуть фахівці
13 серпня 2025, 21:10
В одному з житлових масивів Дніпра в каналізаційному колодязі загинув чоловік
13 серпня 2025, 20:31
На Волині вилучили контрафакт на 2,6 млн грн у гаражі 33-річного чоловіка
13 серпня 2025, 20:14
Наталія Могилевська розповіла, який дохід вважає комфортним для життя в Києві
13 серпня 2025, 19:58
Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися вже наступного тижня - ЗМІ
13 серпня 2025, 19:46
На Алясці Трамп має намір домовитися з Путіним про припинення бойових дій
13 серпня 2025, 19:28
Молоді лікарі на Харківщині можуть отримати по 200 тис. грн
13 серпня 2025, 19:22
На Черкащині автомобіль зіткнувся з електроопорою та перекинувся: водій загинув, пасажир у лікарні
13 серпня 2025, 18:59
Обіцяв допомогти втекти за кордон: на Вінниччині судили держвиконавця за отримання хабаря
13 серпня 2025, 18:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
