Аграрії Харківщини отримають мільйонні компенсації

ілюстративне фото: з відкритих джерел

150 млн гривень отримають покупці української агротехніки та обладнання за програмою компенсації 25% її вартості

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство економіки України.

Як зазначається, кошти будуть направлені 412 агровиробникам, які у червні подали заявки на компенсацію вартості 888 одиниць техніки, придбаних в межах програми.

Йдеться про:

трактори та причепи;

обладнання для транспортування й зберігання;

ґрунтообробна техніка;

системи для поливу та багато інших найменувань.

Програма є складовою політики розвитку виробників Зроблено в Україні і реалізується на Харківщині за підтримки Харківської ОВА.

Нагадаємо, Кабмін запускає нові механізми підтримки для бізнесу Харківщини. Серед них - компенсації витрат на експортні перевезення, податкові пільги для роботодавців, які наймають соціально вразливі категорії, а також розширення доступу до банківських програм кредитування.