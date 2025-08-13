Швейцария обеспечивает Харьковщину питьевой водой: как это работает

фото: Дергачевская МВА

В Дергачах Харьковской области установлен еще один резервуар с питьевой водой, проходящей очистку по технологии обратного осмоса. Емкость объемом 2 м³ размещена в микрорайоне "Поселок", возле дома 21А на улице Центральной

Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает RegioNews.

По его словам, это еще один шаг к обеспечению жильцов качественной питьевой водой на безвозмездной основе. Такая фильтрационная система позволяет удалить до 99% примесей, включая соли, бактерии, вирусы и другие вредные вещества.

Подобные системы уже установлены в микрорайоне "Израиль" в Дергачах и поселке Слатино.

Проект реализован при поддержке компании Camino и правительства Швейцарии, а также при содействии Харьковской областной военной администрации.

Международная помощь в сочетании с координацией со стороны местных властей позволяет общинам Харьковщины решать важные гуманитарные потребности, в частности, доступ к безопасной питьевой воде.

Напомним, недавно в поселке Слатино Дергачевской общины при содействии Харьковской ОВА установили резервуары с питьевой водой, которая проходит фильтрацию по технологии обратного осмоса. После фильтрации вода отвечает всем санитарным нормам и безопасна для ежедневного потребления.