Фото: Харьковская ОВА

При содействии Харьковской ОВА и ветеранского пространства "Бок о бок", при поддержке ПРООН и Правительства Дании в Харьковской области внедряется программа "Развитие экосистемы реинтеграции ветеранов и ветеранок Харьковской области в общину"

Об этом сообщила Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что инициатива направлена на социальную адаптацию, психологическую поддержку и восстановление защитников, защитниц и их семей.

"В условиях полномасштабной войны мы продолжаем развивать систему поддержки ветеранов и их семей на Харьковщине. Это направление находится под постоянным контролем начальника ХОВА Олега Синегубова. Мы последовательно внедряем инициативы, которые помогают ветеранам гармонично интегрироваться в гражданскую жизнь. Наша цель - охватить заботой каждого, кто этого требует Кузнечная.

К пилотной программе присоединились 30 семей ветеранов из Солоницевской, Змиевской и Нововодолажской общин. Они приняли участие в семидневном комплексном реабилитационном курсе в одном из санаториев региона.

Участникам предоставляют широкий спектр физиотерапевтических процедур, индивидуальные и групповые консультации с психологами, телесноориентированные практики, восстановление эмоционального состояния через пребывание на природе, а также поддержку в безопасном пространстве.

Как известно, в Харьковской области зарегистрировано более 105 тысяч ветеранов войны. Среди них — 72,5 тысяч участников боевых действий, более 7 тысяч человек с инвалидностью, а также более 13 тысяч членов семей погибших.

Напомним, недавно в Харьковской области презентовали программы поддержки ветеранов. В частности, речь идет о компенсации на жилье, медицинской реабилитации, образовательных возможностях для ветеранов и их детей. А также программами профессионального обучения, трудоустройства и развития собственного дела.