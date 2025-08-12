На Харківщині стартувала програма реінтеграції ветеранів за підтримки міжнародних партнерів

Фото: Харківська ОВА

За сприяння Харківської ОВА та ветеранського простору "Пліч-о-пліч", за підтримки ПРООН і Уряду Данії в Харківській області впроваджується програма "Розвиток екосистеми реінтеграції ветеранів та ветеранок Харківської області у громаду"

Про це повідомила Харківська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що ініціатива має на меті соціальну адаптацію, психологічну підтримку та відновлення захисників, захисниць та їхніх сімей.

"В умовах повномасштабної війни ми продовжуємо розвивати систему підтримки ветеранів та їхніх родин на Харківщині. Цей напрямок перебуває під постійним контролем начальника ХОВА Олега Синєгубова. Ми послідовно впроваджуємо ініціативи, які допомагають ветеранам гармонійно інтегруватися у цивільне життя. Наша мета — охопити турботою кожного, хто цього потребує", — розповіла заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

До пілотної програми долучилися 30 сімей ветеранів із Солоницівської, Зміївської та Нововодолазької громад. Вони взяли участь у семиденному комплексному реабілітаційному курсі в одному з санаторіїв регіону.

Учасникам надають широкий спектр фізіотерапевтичних процедур, індивідуальні та групові консультації з психологами, тілесноорієнтовані практики, відновлення емоційного стану через перебування на природі, а також підтримку у безпечному просторі.

Як відомо, у Харківській області зареєстровано понад 105 тисяч ветеранів війни. Серед них — 72,5 тисячі учасників бойових дій, понад 7 тисяч осіб з інвалідністю, а також понад 13 тисяч членів сімей загиблих.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині презентували програми підтримки ветеранів. Зокрем, йдеться про компенсацію на житло, медичну реабілітацію, освітні можливості для ветеранів і їхніх дітей. А також програмами професійного навчання, працевлаштування та розвитку власної справи.