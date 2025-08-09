16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
12:12  09 августа
Минобороны назвало случаи, когда забронированных могут направить на ВЛК
09:51  09 августа
В Прилуках 6-летняя девочка застряла в изгороди головой
09 августа 2025, 16:26

Поддержка действия: компенсации, гранты и рекрутинг для предприятий Харьковщины

09 августа 2025, 16:26
Иллюстративное фото: из открытых источников
Одно из ключевых направлений диалога между властью и бизнесом на Харьковщине — сохранение занятости и поддержка предприятий, которые не прекращают работу, несмотря на войну и постоянную опасность

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

По словам заместителя директора Харьковского областного центра занятости Ольги Петренко, рынок труда в регионе, в частности в розничной торговле, демонстрирует рост.

Работодатели области подали в службу занятости более 14 тысяч вакансий, из которых почти 1750 — в сфере ритейла.

Кроме того, предприятия могут воспользоваться несколькими государственными программами, уже действующими на Харьковщине:

  • до 16 тыс. грн — компенсация за трудоустройство внутренне перемещенных лиц;
  • до 8 тыс. грн в месяц — 50% зарплаты при найме социально уязвимых категорий граждан;
  • до 120 тыс. грн — на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью;
  • до 500 тыс. грн — микрогранты на создание или развитие бизнеса;
  • до 16 млн грн — для предприятий перерабатывающей отрасли, пострадавших от боевых действий;
  • участие в программе компенсации поврежденного или уничтоженного имущества.

Кроме финансовой поддержки, государственная служба занятости предлагает предприятиям Харьковщины услуги по рекрутингу, обучению, стажировке и профессиональной подготовке кадров.

"Мы работаем не только с соискателями работы, но и активно помогаем бизнесу. Делаем все возможное, чтобы в условиях военного времени у предпринимателей был ресурс для развития, а у людей — стабильный источник дохода", — отметила Ольга Петренко.

Напомним, государство планирует ввести страхование для местного бизнеса и гарантирование первого взноса на ипотеку в Харьковской области и других прифронтовых и приграничных территориях. Цель такой инициативы – защитить предпринимателей, стимулировать развитие регионов и помочь людям обеспечить жильем свои семьи.

