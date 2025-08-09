Поддержка действия: компенсации, гранты и рекрутинг для предприятий Харьковщины
Одно из ключевых направлений диалога между властью и бизнесом на Харьковщине — сохранение занятости и поддержка предприятий, которые не прекращают работу, несмотря на войну и постоянную опасность
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.
По словам заместителя директора Харьковского областного центра занятости Ольги Петренко, рынок труда в регионе, в частности в розничной торговле, демонстрирует рост.
Работодатели области подали в службу занятости более 14 тысяч вакансий, из которых почти 1750 — в сфере ритейла.
Кроме того, предприятия могут воспользоваться несколькими государственными программами, уже действующими на Харьковщине:
- до 16 тыс. грн — компенсация за трудоустройство внутренне перемещенных лиц;
- до 8 тыс. грн в месяц — 50% зарплаты при найме социально уязвимых категорий граждан;
- до 120 тыс. грн — на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью;
- до 500 тыс. грн — микрогранты на создание или развитие бизнеса;
- до 16 млн грн — для предприятий перерабатывающей отрасли, пострадавших от боевых действий;
- участие в программе компенсации поврежденного или уничтоженного имущества.
Кроме финансовой поддержки, государственная служба занятости предлагает предприятиям Харьковщины услуги по рекрутингу, обучению, стажировке и профессиональной подготовке кадров.
"Мы работаем не только с соискателями работы, но и активно помогаем бизнесу. Делаем все возможное, чтобы в условиях военного времени у предпринимателей был ресурс для развития, а у людей — стабильный источник дохода", — отметила Ольга Петренко.
Напомним, государство планирует ввести страхование для местного бизнеса и гарантирование первого взноса на ипотеку в Харьковской области и других прифронтовых и приграничных территориях. Цель такой инициативы – защитить предпринимателей, стимулировать развитие регионов и помочь людям обеспечить жильем свои семьи.