09:51  09 августа
В Прилуках 6-летняя девочка застряла в изгороди головой
02:00  09 августа
Дом известного ресторатора пострадал в результате удара россиян
23:55  08 августа
В Харьковской области могут изменить комендантский час
09 августа 2025, 13:28

Бизнес на грани фронта: как поддерживают предпринимателей в Харьковской области

09 августа 2025, 13:28
Фото: Харьковская ОВА
В Харьковской ОВА состоялось заседание платформы "Диалог власти и бизнеса", где обсудили вызовы и перспективы развития розничной торговли в условиях военного положения. К встрече присоединились представители ритейла, банков, центра занятости, налогового и других институтов.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Начальник ХОВА Олег Синегубов подчеркнул, что предприниматели Харьковщины работают в сверхсложных условиях, что ставит их в неравные условия по сравнению с бизнесом других регионов.

Власти региона поднимают на уровне правительства ключевые вопросы — бронирование работников, компенсацию логистики и страхование предприятий.

"Бизнес Харьковщины ждет эти решения, и мы держим этот вопрос на контроле", — отметил Синегубов.

Отдельно обсудили инициативы предпринимателей по адаптации условий работы, в частности, корректировку продолжительности комендантского часа, чтобы ритейл мог эффективно функционировать.

Решение будет рассматриваться с учетом ситуации безопасности.

Напомним, в Харьковской области предприниматели получат микрогранты на развитие бизнеса. Речь идет о 125 миллионах гривен. Следовательно, предприниматели смогут запустить или расширить свой бизнес и создать новые рабочие места в регионах.

Харьковская область Харьковская ОВА бизнес поддержка предприниматели торговля Комендантский час страхование кредиты
