На Харьковщине презентовали программы поддержки ветеранов

фото: Харьковская ОВА

Более 2 тысяч ветеранов войны зарегистрировано в Дергачевском обществе на Харьковщине. Среди них – 1657 участников боевых действий, 217 человек с инвалидностью в результате войны и 380 членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины

Об этом сообщила Харьковская ОВА, передает RegioNews.

При содействии Харьковской областной военной администрации в общине провели выездную встречу в рамках акции "Забота рядом". Целью мероприятия стала всесторонняя поддержка ветеранов войны, демобилизованных военнослужащих и членов их семей.

В ходе встречи участников ознакомили с действующими государственными и местными программами поддержки: компенсациями на жилье, медицинской реабилитацией, образовательными возможностями для ветеранов и их детей, программами профессионального обучения, трудоустройства и развития собственного дела.

Отдельное внимание было уделено работе специалистов по сопровождению ветеранов на уровне общины, а также вопросам информирования семей военнопленных.

"Поддержка тех, кто защищал Украину с оружием в руках, одна из приоритетных задач государства. Наша обязанность — создать достойные условия для возвращения к гражданской жизни", — подчеркнула заместитель начальника Харьковской ОВО Вита Ковальская.

Встреча завершилась открытым диалогом в формате "вопрос-ответ", в ходе которого участники получили персональные консультации и смогли оформить необходимые обращения.

Подобные выездные мероприятия помогают эффективнее координировать усилия всех служб и реагировать быстрее на запросы ветеранов и их семей, говорят в ОВА.

Напомним, Харьковская ОВА продолжает работу по трудоустройству ветеранов. На сегодняшний день в общинах области уже работает более 70 специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц.