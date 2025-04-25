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25 апреля 2025, 11:13

Харьков атаковали российские БПЛА: горело гражданское предприятие

25 апреля 2025, 11:13
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фото: ГСЧС Харьковщины
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Харьков этой ночью 25 апреля подвергся очередной атаке российских дронов, возникли пожары

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Удар по гражданской инфраструктуре повлек за собой масштабный пожар на территории предприятия. Пламя также повредило жилые дома – как частные, так и многоквартирные – расположенные вблизи эпицентра взрывов.

Спасатели ГСЧС работали в сверхсложных условиях, под угрозой повторных обстрелов, ликвидируя последствия ночной атаки.

Находившимся в зоне поражения людям оказывали помощь психологи.

К счастью, по предварительным данным, никто не пострадал и жертв нет.

Напомним, в ночь на 25 апреля российская армия запустила по Украине 103 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Черкасщина, Донетчина и Днепропетровщина.

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