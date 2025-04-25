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В ночь на 25 апреля российские военные снова атаковали Харьков ударными дронами. В городе раздались взрывы

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"Харьков под атакой вражеских Шахедов. Были слышны два взрыва, в воздухе еще есть беспилотники", – говорится в сообщении.

После Терехов сообщил, что есть несколько прилетов по территории предприятий, в результате чего возникли пожары.

Напомним, в Киеве идет разбор завалов после российского удара ночью 24 апреля. Зеленский подтвердил, что РФ, вероятно, атаковала столицу северокорейской баллистической ракетой.