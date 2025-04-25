Россияне ударили по Павлограду: погибла женщина, 8 человек пострадали
Сегодня, 25 апреля, российские террористы убили женщину в Павлограде Днепропетровской области. В результате атаки вражеских дронов ранения получили восемь мирных жителей
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"В Павлограде, предварительно, одна погибшая – женщина 76 лет. Соболезнования родным. Еще восемь пострадали. Один человек в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
На месте вражеских ударов работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, ночью 25 апреля российские оккупанты массированно атаковали Днепропетровщину ударными беспилотниками. В области работала ПВО, сообщалось о погибших и раненых.
Оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть жертвы и раненыеВсе новости »
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