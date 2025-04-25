05:31  25 апреля
На Полтавщине родители избили двухмесячного младенца и оставили в дачном доме
06:10  25 апреля
Под Покровском "Волки Да Винчи" ликвидировали россиян с помощью нового робота "Гиена"
00:11  25 апреля
В Киевской области Toyota въехала в отбойник: погиб 21-летний водитель
UA | RU
UA | RU
25 апреля 2025, 07:55

Россияне ударили по Павлограду: погибла женщина, 8 человек пострадали

25 апреля 2025, 07:55
Читайте також українською мовою
фото: Сергей Лысак
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 25 апреля, российские террористы убили женщину в Павлограде Днепропетровской области. В результате атаки вражеских дронов ранения получили восемь мирных жителей

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"В Павлограде, предварительно, одна погибшая – женщина 76 лет. Соболезнования родным. Еще восемь пострадали. Один человек в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

На месте вражеских ударов работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, ночью 25 апреля российские оккупанты массированно атаковали Днепропетровщину ударными беспилотниками. В области работала ПВО, сообщалось о погибших и раненых.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы оккупанты жертва Павлоград БПЛА атака Лысак Сергей Петрович пострадавшие
Оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть жертвы и раненые
25 апреля 2025, 07:35
РФ более 500 раз обстреляла города и села на Запорожье: повреждена инфраструктура
25 апреля 2025, 07:20
Россияне накрыли "Ураганами" село в Харьковской области: пострадали гражданские
25 апреля 2025, 01:25
Все новости »
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
Россия стремится заморозить войну на нужное ей время, усилить военную мощь и напасть снова
25 апреля 2025, 08:00
Российская армия потеряла почти 1200 военных за сутки, – Генштаб
25 апреля 2025, 07:54
Прекращение огня в Украине может быть объявлено к лету, – Стармер
25 апреля 2025, 07:39
Оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть жертвы и раненые
25 апреля 2025, 07:35
РФ более 500 раз обстреляла города и села на Запорожье: повреждена инфраструктура
25 апреля 2025, 07:20
Количество бригад ВСУ по "Контракту 18-24" увеличили до 24
25 апреля 2025, 07:05
В Черном море зафиксировали носитель крылатых ракет "Калибр"
25 апреля 2025, 06:45
Под Покровском "Волки Да Винчи" ликвидировали россиян с помощью нового робота "Гиена"
25 апреля 2025, 06:10
На Полтавщине родители избили двухмесячного младенца и оставили в дачном доме
25 апреля 2025, 05:31
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Максим Жорин
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »