Россияне ударили по Павлограду: погибла женщина, 8 человек пострадали

фото: Сергей Лысак

Сегодня, 25 апреля, российские террористы убили женщину в Павлограде Днепропетровской области. В результате атаки вражеских дронов ранения получили восемь мирных жителей

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"В Павлограде, предварительно, одна погибшая – женщина 76 лет. Соболезнования родным. Еще восемь пострадали. Один человек в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

На месте вражеских ударов работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, ночью 25 апреля российские оккупанты массированно атаковали Днепропетровщину ударными беспилотниками. В области работала ПВО, сообщалось о погибших и раненых.