Украину атаковали более российских 100 ударных дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 25 апреля российская армия запустила по Украине 103 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 41 вражеский дрон, еще 40 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, враг запустил дроны из направлений – Курск, Брянск, Орел – РФ. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.30 подтверждены сбития 41 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 40 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Черкасщина, Донетчина и Днепропетровщина.

Напомним, ночью 25 апреля россияне массированно атаковали Днепропетровщину беспилотниками. Число погибших в результате удара БпЛА по Павлограду Днепропетровской области увеличилось до трех.