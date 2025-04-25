В Донецкой области россияне сбросили авиабомбу на жилой дом: погибли отец с сыном

фото: Донецкая областная прокуратура

Утром 25 апреля российские террористы ударили авиационной бомбой по поселку Яровая Краматорского района. В результате вражеской атаки погибли двое мужчин — отец и сын, еще один человек ранен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

По материалам следствия, около 05:10 для атаки на Лиманскую общину террористы использовали "ФАБ-250" из УМПК. В Яровой повреждены около десяти жилых домов, магазин и хозяйственная постройка.

"В результате прямого попадания в жилой дом по месту жительства получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 61-летний мужчина и его 88-летний отец", - говорится в сообщении.

По факту совершения военного преступления РФ правоохранители приступили к расследованию.

Также, по данным Нацполиции, в Яровой из-за вражеской атаки еще один человек пострадал. Кроме того, в Мирнограде в результате российских ударов один гражданский погиб и один получил ранения. Всего в Донецкой области — трое погибших и трое раненых за минувшие сутки.

Напомним, 25 апреля россияне массированно атаковали Днепропетровщину беспилотниками. Под вражеским ударом оказался и Павлоград. В результате атаки повреждена многоэтажка, админздание и авто.

Известно о трех погибших, среди них – ребенок. Число пострадавших возросло до 10.