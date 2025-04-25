05:31  25 апреля
На Полтавщине родители избили двухмесячного младенца и оставили в дачном доме
06:10  25 апреля
Под Покровском "Волки Да Винчи" ликвидировали россиян с помощью нового робота "Гиена"
00:11  25 апреля
В Киевской области Toyota въехала в отбойник: погиб 21-летний водитель
UA | RU
UA | RU
25 апреля 2025, 07:35

Оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть жертвы и раненые

25 апреля 2025, 07:35
Читайте також українською мовою
фото: Сергей Лысак
Читайте також
українською мовою

Сегодня ночью российские оккупанты массированно атаковали Днепропетровщину ударными беспилотниками. В результате обстрелов есть погибшие и раненые

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По имеющимся данным, защитники неба уничтожили 11 вражеских БпЛА. В результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий.

"Несколько возгораний и в Павлограде. В частности, в многоэтажке. Предварительно есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

В Никопольщине враг бил по самому Никополю и Марганецкой общине. Войска РФ применяли FPV-дроны и РСЗО "Град". Изуродованное предприятие. К счастью, там никто не пострадал.

Напомним, ночью россияне атаковали Харьков "шахедами". В городе произошли пожары на предприятиях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война обстрелы оккупанты Днепропетровская область дрон жертва БПЛА атака Лысак Сергей Петрович пострадавшие
РФ более 500 раз обстреляла города и села на Запорожье: повреждена инфраструктура
25 апреля 2025, 07:20
Россияне накрыли "Ураганами" село в Харьковской области: пострадали гражданские
25 апреля 2025, 01:25
Оккупанты сбросили КАБы на Сумщину: ранены 4 гражданских
24 апреля 2025, 20:20
Все новости »
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
Россия стремится заморозить войну на нужное ей время, усилить военную мощь и напасть снова
25 апреля 2025, 08:00
Россияне ударили по Павлограду: погибла женщина, 8 человек пострадали
25 апреля 2025, 07:55
Российская армия потеряла почти 1200 военных за сутки, – Генштаб
25 апреля 2025, 07:54
Прекращение огня в Украине может быть объявлено к лету, – Стармер
25 апреля 2025, 07:39
РФ более 500 раз обстреляла города и села на Запорожье: повреждена инфраструктура
25 апреля 2025, 07:20
Количество бригад ВСУ по "Контракту 18-24" увеличили до 24
25 апреля 2025, 07:05
В Черном море зафиксировали носитель крылатых ракет "Калибр"
25 апреля 2025, 06:45
Под Покровском "Волки Да Винчи" ликвидировали россиян с помощью нового робота "Гиена"
25 апреля 2025, 06:10
На Полтавщине родители избили двухмесячного младенца и оставили в дачном доме
25 апреля 2025, 05:31
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Максим Жорин
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »