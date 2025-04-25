Оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками: есть жертвы и раненые

фото: Сергей Лысак

Сегодня ночью российские оккупанты массированно атаковали Днепропетровщину ударными беспилотниками. В результате обстрелов есть погибшие и раненые

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По имеющимся данным, защитники неба уничтожили 11 вражеских БпЛА. В результате атаки в Синельниковском и Самаровском районах возникли пожары на территории предприятий.

"Несколько возгораний и в Павлограде. В частности, в многоэтажке. Предварительно есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

В Никопольщине враг бил по самому Никополю и Марганецкой общине. Войска РФ применяли FPV-дроны и РСЗО "Град". Изуродованное предприятие. К счастью, там никто не пострадал.

Напомним, ночью россияне атаковали Харьков "шахедами". В городе произошли пожары на предприятиях.