фото: Донецкая ОВА

На Донетчини за минувшие сутки в результате российских обстрелов 3 человека погибли и 3 получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews .

По его словам, за россияне убили 3 жителей в Мирнограде, Яровой и Никифоровцы. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения.

Всего за сутки россияне 24 раза обстреляли населенные пункты Донетчины.

Повреждены десятки домов, админздания, автомобили, торговые объекты, линии электропередач.

С линии фронта эвакуированы 115 человек, в том числе 20 детей, добавил Филашкин.

Напомним, в четверг, 24 апреля, российские войска атаковали вокзал в Краматорске. Из-за обстрелов есть повреждение инфраструктуры.