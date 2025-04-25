фото: прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, информирует RegioNews.

В результате атаки повреждена многоэтажка, админздание, автомобили.

Сейчас известно о трех погибших, среди них – несовершеннолетняя девочка. Число пострадавших устанавливается.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.



Напомним, в ночь на 25 апреля российская армия запустила по Украине 103 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 41 вражеский дрон, еще 40 – локационно потеряны.

В результате атаки россиян пострадали Харьковщина, Сумщина, Черкасщина, Донетчина и Днепропетровщина. Под ударом оказался и Павлоград.