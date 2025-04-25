Дроновая атака на многоэтажку в Павлограде: в прокуратуре показали последствия
Утром 25 апреля российские военные атаковали беспилотниками Павлоград в Днепропетровской области
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, информирует RegioNews.
В результате атаки повреждена многоэтажка, админздание, автомобили.
Сейчас известно о трех погибших, среди них – несовершеннолетняя девочка. Число пострадавших устанавливается.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.
Напомним, в ночь на 25 апреля российская армия запустила по Украине 103 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 41 вражеский дрон, еще 40 – локационно потеряны.
В результате атаки россиян пострадали Харьковщина, Сумщина, Черкасщина, Донетчина и Днепропетровщина. Под ударом оказался и Павлоград.
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