Харків атакували російські БпЛА: горіло цивільне підприємство

фото: ДСНС Харківщини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Удар по цивільній інфраструктурі спричинив масштабну пожежу на території підприємства. Полум'я також пошкодило житлові будинки — як приватні, так і багатоквартирні — розташовані поблизу епіцентру вибухів.

Рятувальники ДСНС працювали у надскладних умовах, під загрозою повторних обстрілів, ліквідуючи наслідки нічної атаки.

Людям, які перебували в зоні ураження, допомогу надавали психологи.

На щастя, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав і жертв немає.

Нагадаємо, в ніч на 25 квітня російська армія запустила по Україні 103 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.