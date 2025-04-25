05:31  25 квітня
На Полтавщині батьки побили двомісячне немовля й залишили у дачному будинку
06:10  25 квітня
Під Покровськом "Вовки Да Вінчі" ліквідували росіян за допомогою нового робота "Гієна"
07:05  25 квітня
Кількість бригад ЗСУ за "Контрактом 18-24" збільшили до 24
UA | RU
UA | RU
25 квітня 2025, 11:13

Харків атакували російські БпЛА: горіло цивільне підприємство

25 квітня 2025, 11:13
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС Харківщини
Читайте также
на русском языке

Харків цієї ночі 25 квітня зазнав чергової атаки російських дронів, виникли пожежі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Удар по цивільній інфраструктурі спричинив масштабну пожежу на території підприємства. Полум'я також пошкодило житлові будинки — як приватні, так і багатоквартирні — розташовані поблизу епіцентру вибухів.

Рятувальники ДСНС працювали у надскладних умовах, під загрозою повторних обстрілів, ліквідуючи наслідки нічної атаки.

Людям, які перебували в зоні ураження, допомогу надавали психологи.

На щастя, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав і жертв немає.

Нагадаємо, в ніч на 25 квітня російська армія запустила по Україні 103 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків БПЛА атака пожежа підприємство ДСНС
Росія продовжує атакувати мирних жителів Донеччини: є загиблі
25 квітня 2025, 10:54
Росіяни вдарили по Павлограду: загинула жінка, 8 людей постраждали
25 квітня 2025, 07:55
Окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками: є жертви та поранені
25 квітня 2025, 07:35
Всі новини »
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
На Сумщині знешкодили бойову частину ворожого дрона, який впав і не вибухнув
25 квітня 2025, 11:33
На Житомирщині шахраї під виглядом ООН обікрали пенсіонерку
25 квітня 2025, 11:32
На Вінниччині відкрили унікальне реабілітаційне відділення для онкопацієнтів
25 квітня 2025, 10:58
Росія продовжує атакувати мирних жителів Донеччини: є загиблі
25 квітня 2025, 10:54
На Рівненщині 17-річний хлопець потрапив до реанімації після ДТП
25 квітня 2025, 10:37
На Донеччині росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок: загинули батько з сином
25 квітня 2025, 10:25
На Сумщині прикордонники знищили два укриття окупантів разом з піхотою
25 квітня 2025, 10:17
Вибухи на Житомирщині: в ОВА повідомили, що відбувається
25 квітня 2025, 10:00
Кількість постраждалих у Павлограді продовжує зростати
25 квітня 2025, 09:42
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі публікації »
Максим Жорін
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »