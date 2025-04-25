Харків атакували російські БпЛА: горіло цивільне підприємство
Харків цієї ночі 25 квітня зазнав чергової атаки російських дронів, виникли пожежі
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Удар по цивільній інфраструктурі спричинив масштабну пожежу на території підприємства. Полум'я також пошкодило житлові будинки — як приватні, так і багатоквартирні — розташовані поблизу епіцентру вибухів.
Рятувальники ДСНС працювали у надскладних умовах, під загрозою повторних обстрілів, ліквідуючи наслідки нічної атаки.
Людям, які перебували в зоні ураження, допомогу надавали психологи.
На щастя, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав і жертв немає.
Нагадаємо, в ніч на 25 квітня російська армія запустила по Україні 103 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.