Из-за гуляний, устроенных Тереховым, в Харькове скачек заболеваемости ковидом

В последние дни в стационары стали массово поступать больные

В последние дни в стационары стали массово поступать больные

Ситуация с ковидом в Харькове стремительно ухудшается и приближается к критической. В городе растет число тяжелых больных, критически не хватает мест в стационарах, кислорода и аппаратов ИВЛ.

Об этом на условиях анонимности заявили сразу несколько врачей харьковских больниц, сообщает RegioNews.

По их словам, в последние дни в стационары стали массово поступать больные, заразившиеся во время массовых народных гуляний на Масленицу. Размещать новых больных, как утверждают медики, уже практически негде. Все койко-места в харьковских стационарах заполнены пациентами с тяжелой формой ковида.

При этом, как утверждают медики, на все их слова о переполненности больниц, нехватке кислородных концентраторов и аппаратов ИВЛ, власть пока не реагирует.

Как известно, народные гуляния на Масленицу 14 марта были организованы и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым. В сети много фото с мероприятия, где четко видно, что меры предосторожности не были соблюдены. Сам временный мэр Харькова присутствовал на мероприятии без маски и не соблюдал дистанцию.

Позже заместитель Терехова Светлана Горбунова-Рубан заявила, что на Масленицу Терехов якобы "хотел утешить харьковчан".

Сейчас Терехов продолжает почти ежедневно проводить массовые мероприятия без соблюдения мер предосторожности. Так, 18 марта Терехов организовал концерт по случаю Дня работника ЖКХ. В тот же день он устроил прием большому числу граждан, которым пришлось выстоять очередь в замкнутом пространстве без масок и соблюдения дистанции. Соответственно через несколько дней можно ждать нового всплеска заболеваемости.

Раньше мы писали, что Терехов личным примером ведет Харьков в лидеры по ковиду.

Напомним, за 18 марта в Харькове выявили 1085 новых случаев коронавирусной инфекции , общее количество больных достигло 93 327 человек. В последнее время наблюдается устойчивый рост числа заболевших.

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